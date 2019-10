In India la scuola di un italiano che ha sconfitto il bullismo e l’iperattività

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 13 ottobre 2019) C’è una, in, che utilizza un nuovo e speciale modello educativo per contrastare violenze etra i ragazzi. Anzi, le scuole sono tre, sono oggetto di studio da parte degli atenei di tutto il mondo e a crearle è stato un. Eliminare le violenze Si tratta di Valentino Giacomin, 75 anni, ex insegnante delle elementari. Quando è andato in pensione, ha lasciato l’Italia proprio per fondare unache avesse come obiettivo quello di eliminare violenze e stimolare le capacità di apprendimento dei ragazzi. Così, ha utilizzato la sua liquidazione per acquistare 2mila metri quadrati di terreno a Sarnath, nel nord est dell’. Ci ha fatto costruire unaper i figli dei Chakma, i rifugiati politici originari del Bangladesh che vivono in condizioni di estrema povertà, in zone sperdute, che sono raggiungibili solo a piedi. “Siamo partiti con ...

