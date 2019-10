In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Ottobre | Manette agli evasori | Di Maio pressa il

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Ottobre : Conte e Di Maio alla festa dei 5Stelle : “Basta armi alla Turchia” : La guerra L’Italia con la Germania: “Basta armi alla Turchia” alla festa 5Stelle Conte e Di Maio chiedono all’Europa di sospendere le forniture militari ad Ankara. Anche il Pd d’accordo di Salvatore Cannavò Viva le manette di Marco Travaglio La nostra copertina dell’altroieri, sulla bozza del ministro della Giustizia per le manette agli evasori, non è piaciuta a Gad Lerner che è personcina sensibile e l’ha riprodotta su Twitter con un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Ottobre : Ultimi sondaggi : 6 regioni a m5s-pd e 1 a salvini&C : sondaggi Sei regioni su nove: ribaltone giallorosa alle urne del 2020 Dall’Emilia al Mezzogiorno – L’alleanza demogrillina lanciata in Umbria è favorita quasi ovunque: al centrodestra non resta che il Veneto di Lorenzo Giarelli James Cont 007 di Marco Travaglio Avevamo deciso di aspettare di saperne qualcosa di più, prima di commentare lo strano caso di James Cont detto 007, essendo abituati a basarci sui fatti e non sui boatos. Poi ...

In Edicola sul Fatto del 11 ottobre : manette agli evasori - il testo M5s. Così le pene salgono fino a 8 anni : Il dossier manette agli evasori, il testo 5S: le pene salgono fino a otto anni Si tratta – Ridotte le soglie penali alzate da Renzi, carcere inasprito, confische per i condannati e a rispondere saranno anche le aziende di Luciano Cerasa e Luca De Carolis Fine pena vediamo di Marco Travaglio Facciamo Così. Siccome il cosiddetto “ergastolo ostativo” – cioè vero, senza sconti né scappatoie – l’hanno inventato Falcone e Borsellino e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Ottobre : L’adolescenza non è una passeggiata per nessuno - ma per qualcuno può essere molto complicata : P : Il dossier Manette agli evasori, il testo 5S: le pene salgono fino a otto anni Si tratta – Ridotte le soglie penali alzate da Renzi, carcere inasprito, confische per i condannati e a rispondere saranno anche le aziende di Luciano Cerasa e Luca De Carolis Fine pena vediamo di Marco Travaglio Facciamo così. Siccome il cosiddetto “ergastolo ostativo” – cioè vero, senza sconti né scappatoie – l’hanno inventato Falcone e Borsellino e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Ottobre : 250mila mq destinati ad attività sportive diventano edificabili per Milan e Inter : Operazione San Siro, la grande abbuffata del nuovo stadio Il calcio è magico. E lo stadio di San Siro di notte magiche ai tifosi ne ha regalate tante. Ma nei prossimi mesi ci stupirà. Sta per scoccare la più grande magia della sua storia: la moltiplicazione dei milioni e del cemento. Milan e Inter hanno infatti chiesto al sindaco di Milano il via libera […] di Gianni Barbacetto La verdinità perduta di Marco Travaglio Siccome sono ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Ottobre : La grande chambre contro l’ergastolo ai boss : Strasburgo Italia-’ndrangheta in Europa: la Cedu fa vincere il boss Viola La decisione – La Corte europea per i diritti umani respinge il ricorso italiano e dà ragione al condannato per omicidi, occultamento di cadavere e sequestro di Gianni Barbacetto La sentenza-papello di Marco Travaglio Se Totò Riina avesse saputo che era così semplice cancellare l’ergastolo, nel 1992 si sarebbe risparmiato le stragi, le trattative con lo Stato, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Ottobre : Conte risponda ma anche i 2 Matteo : ecco le 20 domande : I due Matteo Quelli che… chiedono spiegazioni Ora i due Matteo – Renzi e Salvini – fanno la morale al premier Giuseppe Conte sulla gestione della delega ai Servizi segreti e sui rapporti con lo studio Alpa. Conte farà bene a chiarire ogni cosa ma i due omonimi della politica italiana, oltre alla ricorrenza dell’onomastico, hanno avuto e hanno in comune la […] di Gianni Barbacetto e Vincenzo Iurillo Geppetto e Pinocchio di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre : Di Maio : “Stop a litigi e annunci. E basta correre dietro a Renzi” : il colloquio – Luigi Di Maio “basta rincorrere Renzi, ora diamoci regole di ingaggio” “No all’annuncite e ai litigi prendiamo esempio da Gualtieri e Lamorgese” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Senti chi pirla. “‘Il suo curriculum è un vorticoso elenco di riconoscimenti’ scriveva ieri sul Fatto Quotidiano Tommaso Rodano, all’interno di un articolo-ritratto da brividi sul ministro grillino della Scuola ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Ottobre : Vitalizio d’oro : il Senato ai piedi della Casellati : Il regalo – Se vai al Csm la norma non vale… Il Senato ai piedi della Casellati per il Vitalizio da 200 mila euro Privilegi – Ecco la sentenza dei giudici interni che hanno ribaltato il Regolamento per pagarle gli arretrati di Marco Lillo e Ilaria Proietti Cambio di stagione di Marco Travaglio Beppe Sala: “Si fa tanta ironia sul Movimento 5 Stelle, ma Grillo ha Fatto una rivoluzione straordinaria e qualcuno, anzichè ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Ottobre : Allarme per la sentenza di Strasburgo. Ora i boss sperano di uscire : Decide l’Europa Strasburgo, ultima sentenza: ora i boss sperano di uscire L’attesa – La Corte europea dei diritti dell’uomo fra 48 ore si pronuncerà sull’ergastolo ostativo: a rischio il sistema italiano anti-mafia e anti-terrorismo di Gianni Barbacetto Santa Prescrizione di Marco Travaglio Vi chiedo un po’ di comprensione, perché sto per tentare di spiegare la posizione di Pd e (Forza) Italia Viva sulla prescrizione. AnteFatto: ...

Aboliamo le leggi contro i migranti : cosa c'è sull'Espresso in Edicola da domenica 6 ottobre : I decreti sicurezza di Salvini da cancellare. Gli estremisti di destra nascosti nel deep web. E le trame che uniscono Usa e Brasile contro Papa Francesco. Ecco cosa trovate sul nuovo numero in edicola e sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso+ Decreti Salvini: e ora aboliteli. Damilano presenta l'Espresso in edicola da domenica 6 ottobre"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Ottobre : Prosciolto Scafarto a giudizio Lotti&C. Consip : l’unico complotto è quello dei renziani : Il Gup Clementina Forleo Nessun complotto su Consip. Lotti a processo, Scafarto no Roma – “Appare evidente che nell’indagine vi furono interessamenti di ambienti vicini a Matteo Renzi, volti a impedirne il regolare corso” di Valeria Pacelli 3 anni da buttare di Marco Travaglio Ci voleva il gup Clementina Forleo per sistemare in un colpo solo la Procura di Roma, il sistema renziano e i sottostanti giornaloni. Chi legge il Fatto non ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Ottobre : Con Renzi l’evasione è salita e si recupera sempre meno : Sprofondo Con Renzi l’evasione è salita e si recupera sempre meno Le due relazioni del Def – Nonostante i proclami, dopo la riforma del fiorentino, nel 2016 il sommerso è aumentato Un bluff come i tanti “record” nella lotta agli evasori di Luciano Cerasa Franza o Spagna di Marco Travaglio Da quando esistono i 5Stelle, lo sport preferito dei giornaloni è annunciare “rivolte”, sommosse, fughe di massa, esodi biblici, fino alla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Ottobre : L’Air Force Renzi ci è costato 26 volte in più : Esclusivo – I documenti e l’incontro segreto L’aereo di Renzi fu pagato 26 volte il prezzo normale Le carte del manager che bloccò l’affare: due i contratti, non uno, tra Etihad, Alitalia e il ministero della Difesa di Daniele Martini Il cappotto e l’asola di Marco Travaglio Tutto avremmo immaginato, nella vita, fuorché di concordare in pieno con Dario Franceschini: “Avviso ai naviganti: la smania quotidiana di visibilità logora i ...