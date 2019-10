In arrivo l' atlante per ' ritrarre' un organismo sano | 65 i Paesi coinvolti nel progetto

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Grazie ad unattivo in 65sarà finalmente possibile ottenere il primo ritratto di unumano. Si tratta del cosiddetto Human BioMolecular Atlas Program (HuBMAP), che permetterà di dare una svolta definitiva alle ricerche future in biologia e medicina. Questodal valore di 200 milioni di dollari in otto anni permetterà di avere a disposizione un vero e propriovisivo dell'umano. In questo modo sarà possibile ricostruire il primo ritratto di ungrazie alla collaborazione di circa 1.500 ricercatori provenienti da differenti. Com'è possibile ottenere il ritratto di unIl ritratto di unumano totalmentesi può ricostruire attraverso determinati messaggi biochimici scambiati tra le cellule. Si tratta di unproveniente dal National Institute of Health degli Usa, a cui hanno ...

