Impresa della Kosgei alla maratona di Chicago | nuovo record del mondo

Ginnastica artistica - ITALIA : SEI LEGGENDARIA! Bronzo mitologico nella gara a squadre - Impresa della vita. Fate da antologia : Ci sono quei giorni che non dimenticherai mai, quei pomeriggi che segnano una vita e che scrivono la storia, quei momenti che che ti consegnano all’empireo dello sport e che ti fanno entrare nell’Olimpo. Ci sono quelle imprese che vanno oltre ogni limite, che superano qualsiasi immaginazione, che sfondano barriere, che stravolgono pronostici, che entrano nel cuore e ci rimangono per sempre. Questo martedì 8 ottobre 2019 resterà una ...

Il mondo dell’ Impresa e della politica in Duomo per i funerali di Squinzi : L’ex presidente di Confindustria, patron del club di calcio del Sassuolo e amministratore unico della Mapei, è scomparso il 2 ottobre dopo una lunga malattia, all’età di 76 anni. La messa funebre è stata celebrata da monsignor Erminio Descalzi, vescovo ausiliare di Milano, mentre l’omelia è stata pronunciata dall’arciprete del Duomo , monsignor Gianantonio Borgonovo

LIVE Italia-Sudafrica rugby - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri - serve l’Impresa della storia per un sogno chiamato quarti di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.11 Oggi appuntamento con la storia per la Nazionale italiana: sfida al Sudafrica per conquistare una clamorosa qualificazione ai quarti di finale. 11.10 Buongiorno e ben ritrovati con il grande rugby internazionale. La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – La formazione del Sudafrica – La formazione dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla ...