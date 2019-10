Imma Tataranni – Sostituto Procuratore | anticipazioni quinta puntata del 20 ottobre 2019

Imma Tataranni anticipazioni quinta puntata 20 ottobre : ricordi dal passato : Imma Tataranni puntate, le anticipazioni sull’appuntamento di domenica 20 ottobre 2019: nuovo episodio della fiction Siamo giunti al penultimo appuntamento con le anticipazioni sulle puntate di Imma Tataranni. Domenica 20 ottobre 2019 andrà in onda infatti il quinto e penultimo episodio della serie televisiva, per cui manca poco al finale di stagione. Penseremo poi a […] L'articolo Imma Tataranni anticipazioni quinta puntata 20 ...

Anticipazioni Imma Tataranni - quinta puntata : la scomoda verità : Imma Tataranni – Sostituto procuratore: Anticipazioni 5° puntata del 20 ottobre Nuovo appuntamento con Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La quinta puntata della serie tv in sei episodi, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, andrà in onda domenica 20 ottobre alle 21.25 su Rai1. Nella penultima puntata di Imma Tataranni, Vanessa Scalera dovrà fare delle scelte importanti, che riguardano la sua vita privata, e risolvere un ...

La penultima puntata di Imma Tataranni in onda domenica tra giornalisti morti e passioni in corso : anticipazioni 20 ottobre : La penultima puntata di Imma Tataranni andrà in onda domenica prossima, il 20 ottobre, con Vanessa Scalera pronta a lasciarsi andare tra passioni in corso e nuovi casi da risolvere in vista del finale di stagione. La fiction continua a raccogliere successi e macinare ascolti anche contro Barbara D'Urso e il suo Live Non è la d'Urso e lo stesso farà in queste ultime tre puntate rimaste portando al pettine non solo nuovi casi ma anche la sua ...

Vanessa Scalera confessa : “Imma Tataranni è stato un terremoto” : Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, parla Vanessa Scalera: “E’ come un terremoto” Andrà in onda oggi, domenica 13 ottobre 2019, in prima serata su Rai1 una nuova puntata di Imma Tataranni, la fiction con Vanessa Scalera, leader d’ascolti. E prima della messa in onda dell’appuntamento odierno di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, l’attrice ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine ...

Calogiuri e Imma Tataranni - attrazione pericolosa? Parla Alessio Lapice : Imma Tataranni e Calogiuri, un’intesa pericolosa: Alessio Lapice Parla del suo personaggio nella fiction Imma Tataranni e Calogiuri sono i protagonisti della serie televisiva in onda la domenica sera su Rai 1. Non sono gli unici, è chiaro, anche perché in ordine di importanza ci sarebbe prima Pietro De Ruggeri, il marito di Imma, interpretato […] L'articolo Calogiuri e Imma Tataranni, attrazione pericolosa? Parla Alessio Lapice ...

Imma Tataranni Sostituto Procuratore quarta puntata : trama e anticipazioni 13 ottobre : Imma Tataranni Sostituto Procuratore quarta puntata. Torna domenica 13 ottobre 2019 su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Imma Tataranni Sostituto Procuratore quarta puntata: trama 13 ottobre Imma Tataranni Sostituto Procuratore – quarta puntata Maltempo. Una giovane giornalista, Donata Miulli, si presenta ad Imma ...

Imma Tataranni - anticipazioni quarta puntata : Non si ferma davanti a nessuno, Imma Tataranni, ed il pubblico di Raiuno, che la premia ogni settimana, ormai l'ha capito. Sarà così anche nella quarta puntata della serie tv, in onda questa sera, domenica 13 ottobre 2019, alle 21:25. La protagonista (Vanessa Scalera) sarà alle prese con un caso legato a personaggi che sembrano essere intoccabili.Imma Tataranni, quarta puntata Nella quarta puntata, "Maltempo", Imma riceve la visita di Donata ...

Imma Tataranni - Ippazio svela se nascerà l’amore con Vanessa Scalera : Anticipazioni Imma Tataranni: scoppia la passione tra Ippazio e Vanessa Scalera Scoppierà la passione tra Ippazio e Imma Tataranni nelle prossime puntate della serie tv di Rai1… Ma solo in sogno. A svelarlo è stato l’attore Alessio Lapice che nella fiction in sei puntate, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, interpretata proprio l’ingenuo appuntato che affianca Vanessa Scalera nelle indagini. Questa la confessione di ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Quarta puntata di domenica 13 ottobre 2019 – Trama - anticipazioni. : Imma Tataranni – Sostituto procuratore è la nuova fiction, articolata in sei puntate, della domenica sera di Raiuno. Una donna determinata, forte, preparata e decisamente fuori dagli schemi. Impossibile non notarla in Procura, e non soltanto per quell’abbigliamento dai toni accesi e stravaganti a cui pare proprio non poter rinunciare, anche per quell’atteggiamento inappuntabile e […] L'articolo Imma Tataranni – Sostituto procuratore ...

Guida Tv domenica 13 ottobre - Imma Tataranni - Che Tempo Che Fa e Non è la D’Urso : Guida Tv domenica 13 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 1×04 Rai 2 ore 19:30 Che Tempo Che farà + ore 21 Che Tempo Che Fa Rai 3 ore 20:30 Il borgo dei borghi Canale 5 ore 21:15 Live non è la D’Urso Rete 4 ore 21:30 USS Indianapolis 1a Tv Italia 1 ore 21:20 Fast & Furious 8 La7 ore 20:35 Non è l’Arena Tv8 ore 21:00 Superbike GP Argentina + X Factor ...

Imma Tataranni - anticipazioni 4^ puntata : in 'Maltempo' morirà una giornalista : Prosegue puntata dopo puntata la scalata verso il successo di Imma Tataranni - Sostiuto Procuratore, la fiction rivelazione di questa nuova stagione televisiva, giunta alla sua quarta puntata: Il pubblico di Rai 1 ha ormai imparato a conoscere Imma, donna scontrosa dal cuore tenero e lavoratrice onesta ed incorruttibile, che nasconde però una segreta passione per il suo giovane collega Ippazio Calogiuri, passione che potrebbe riservarle, nella ...

Imma Tataranni - trama quarta puntata 13 ottobre : la donna ha delle fantasie su Calogiuri : La quarta puntata di 'Imma Tataranni-Sostituto procuratore' andrà in onda questa domenica 13 ottobre. Questa volta, il sostituto procuratore dovrà fare i conti con le sue fantasie su Calogiuri e con un caso di lavoro che vedrà al centro delle indagini la morte sospetta di una giornalista molto determinata. Anticipazioni Imma Tataranni, quarta puntata: si indaga sulla morte sospetta di una testimone Secondo le anticipazioni, Imma Tataranni, il ...

Imma Tataranni - Quarta Puntata : Pietro Geloso di Ippazio! : Imma Tataranni, trama Quarta Puntata: Imma continua ad avere un rapporto molto stretto con l’appuntato, ma per la prima volta se ne accorge anche Pietro. Intanto una questione di famiglia sconvolge il sostituto procuratore… Prosegue il giallo di Imma Tataranni, il sostituto procuratore che deve indagare su una serie di casi, ma deve anche fare i conti con passioni e litigi. In particolar modo nelle ultime puntate l’abbiamo ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore - un suicidio misterioso : anticipazioni 13 ottobre : Quarta avventura per Imma Tataranni, la protagonista della fiction omonima Imma Tataranni – Sostituto procuratore tratta dai gialli scritti da Mariolina Venezia. Domenica 13 ottobre, dalle 21.25 circa su Rai1, va infatti in onda un nuovo appuntamento con le storie della magistrata lucana, sempre interpretata da Vanessa Scalera (che, tra l’altro, ha confidato di recente che il pubblico fatica a riconoscerla per via del fatto che il ...