Il tribunale di Madrid ferma fusione Mediaset - Mediaset España

Mediaset - il tribunale di Madrid sospende la fusione con Mediaset España. Vivendi esulta - Cologno insorge : Pier Silvio Berlusconi Ricordate la decisione di Mediaset di trasferire, insieme a Mediaset España, la sede legale in Olanda, costituendo la nuova holding MediaForEurope? Lo scorso 4 settembre, nonostante il disappunto di Vivendi, dalle assemblee era arrivato il via libera al riassetto delle attività in un unico gruppo, compresa la partecipazione del 9.6% del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1. La Corte di Madrid, però, ha bloccato tutto: la ...