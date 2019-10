Il tifone Hagibis provoca il caos in Giappone | almeno 19 morti e “danni immensi” FOTO

Giappone - almeno 11 morti e danni immensi dopo il passaggio del tifone Hagibis : Piogge di intensità senza precedenti hanno seminato la desolazione nella parte centrale e orientale del Paese. Anche una scossa di terremoto

Il tifone Hagibis si abbatte sul Giappone : morti e dispersi : Il tifone ha causato decine di frane in 12 prefetture: in corso operazioni di salvataggio in molte parti del Paese. Ci sono...

Mondiali Rugby 2019 – Il tifone Hagibis ‘cancella’ la terza gara - in Giappone salta anche Canada-Namibia : Il violento uragano abbattutosi sulle coste del Giappone ha obbligato gli organizzatori del Mondiale di Rugby a cancellare anche il match tra Canada e Namibia Ennesima partita cancellata ai Mondiali di Rugby 2019, in corso di svolgimento in Giappone. A causa del violento tifone Hagibis, il peggiore degli ultimi 60 anni, la Federazione Internazionale è stata costretta ad annullare la sfida tra Canada e Namibia, valida per il Girone B. Si ...

Il tifone Hagibis flagella il Giappone : 2 morti - 9 dispersi. Tre milioni gli sfollati e c’è stato anche un terremoto : Aggiornate voi se nella serata italiana arrivano altri dettagli: il tifone se ne sta andando verso Nord, il peggio dovrebbe essere passato

tifone Hagibis - Giappone trema : due morti. Formula 1 - oggi autodromo chiuso ma si corre : dal nostro inviato TOKYO Balla a lungo, più di 20 secondi, e scricchiola la casa a due piani di legno e mattoni, pareti spesse non più di 10 centimetri, a Tokyo nord. Poi torna...

Il Giappone fa i conti con il tifone Hagibis : si registrano due morti e diversi feriti : Il tanto temuto tifone Hagibis è arrivato in Giappone, provocando (al momento) la morte di due persone e il ferimento di altre cinque. Si registra anche un numero non imprecisato di dispersi. Da giorni il paese del Sol levante era in stato di allerta: dopo la sospensione di alcuni match del mondiale di rugby e il rinvio delle qualifiche di Formula 1, nelle ultime ore le autorità hanno provveduto all'evacuazione di moltissime persone nelle ...

Il tifone Hagibis continua a devastare il Giappone : è la più grande tempesta in corso nel pianeta : Il tifone Hagibis continua a devastare il Giappone. Già si parla di milioni di sfollati e solo pochi giorni fa l'Agenzia degli Stati Uniti per l'Atmosfera e gli Oceani (Noaa) aveva etichettato Hagibis come super-tifone. Le piogge torrenziali e i forti venti hanno già provocato allagamenti e frane nel Paese.continua a leggere

Il tifone Hagibis è arrivato in Giappone e ora punta Tokyo. Foto e video : Nel Paese è massima allerta per quello che è considerato il tifone peggiore degli ultimi 60 anni. Ci sono già delle vittime

tifone Hagibis - morti - feriti e dispersi in Giappone : 1.000mm di pioggia e venti a 216km/h [LIVE] : Almeno due persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite in Giappone a causa del potente Tifone Hagibis. Le autorità hanno confermato che un uomo è stato travolto da una slavina a Tomioka-shi, nella prefettura di Gunma, nel Giappone centrale, mentre preoccupa il livello delle acque dopo le piogge torrenziali, fino a 1000mm nella regione del Tokai, che hanno costretto le autorità a diffondere un avviso di evacuazione per 7 milioni di persone. ...

Il tifone Hagibis impatta sul Giappone : prime drammatiche immagini da Izu : Arrivano le prime testimonianze drammatiche del tifone Hagibis che nelle ultime ore sta colpendo parte del Giappone.? Come nelle attese, il suo landfall (impatto con la terraferma) è avvenuto...

Il tifone Hagibis spaventa il Giappone : si abbatte su coste sud-ovest Tokyo [VIDEO] : Il tifone Hagibis ha raggiunto la prefettura di Shizuoka, a sud-ovest di Tokyo, e si sta dirigendo verso l’enorme area metropolitana, mentre il Giappone si prepara alla tempesta più grave degli ultimi 60 anni. Lo riferisce l’agenzia meteorologica nazionale (Jma). Il tifone Hagibis spaventa il Giappone: le impressionanti immagini dal distretto di Chiba [VIDEO] L'articolo Il tifone Hagibis spaventa il Giappone: si abbatte su coste ...

Formula 1 – Suzuka graziata dal tifone Hagibis? Pioggia e forte vento in pista [VIDEO] : Il Tifone Hagibis ha graziato il circuito di Suzuka? Forti venti e Pioggia sulla pista giapponese Giornata senza attività in pista a Suzuka: gli organizzatori del Gp del Giappone hanno deciso di sospendere tutto, annullando le Fp3 e posticipando a stanotte le qualifiche, a poche ore dalla gara, a causa del Tifone Hagibis, che sta devastando il Giappone. Nessuna pesante conseguenza a Suzuka, dove il Tifone si è solo avvicinato, con forti ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : il tifone Hagibis stravolge il programma del weekend - Mercedes dominante nelle libere e favorita per la pole : Il tifone Hagibis ha rivoluzionato il programma del weekend in quel di Suzuka, con la terza sessione di prove libere cancellata del tutto e le qualifiche posticipate alle ore 10 locali di domenica 13 ottobre. Nonostante l’incertezza di un meteo estremamente variabile ed incerto, la Mercedes parte coi favori del pronostico per pole position e vittoria alla luce degli eccellenti riscontri raccolti durante le prove libere del venerdì anche se ...