Il secondo turno delle presidenziali in Tunisia

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini domina Sam Querrey e vola facilmente secondo turno : Inizia in maniera molto positiva l’avventura di Fabio Fognini (n.12 del ranking) nel Masters 1000 di Shanghai (Cina). L’azzurro ha sconfitto agevolmente l’americano Sam Querrey (n.45 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 5 minuti di partita. Un match dominato dall’azzurro che ha saputo mettere a frutto la sua superiorità nello scambio, regalando alcuni alcuni colpi di pregevolissima fattura, al cospetto di ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Alessia Mesiano esce di scena nei 57 kg - l’olandese Jemyma Betrian la elimina al secondo turno : Alessia Mesiano conclude con la sconfitta al secondo turno il suo percorso ai Mondiali di Boxe femminile 2019. L’ex Campionessa del Mondo, infatti, è stata sconfitta dalla quotata olandese Jemyma Betrian, che già l’aveva eliminata nell’ultima edizione iridata e agli European Games, in entrambi i casi ai quarti di finale. Il verdetto dei giudici non è unanime: 1-4 (tre 27-30, un 28-29 e un 29-28). Nemmeno il tempo di iniziare ...

WTA Pechino – Kerber suda ma vola al secondo turno - battuta in tre set la cinese Zhang : La tedesca va in vantaggio dopo il primo set, facendosi però recuperare dalla propria avversaria cinese. Nel terzo parziale l’allungo decisivo Angelique Kerber stacca il pass per il secondo turno del “China Open”, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.285.274 dollari che si disputa sui campi in cemento di Pechino, in Cina. La tennista tedesca supera in tre set la cinese Zhang, imponendosi con il ...

WTA Pechino – Belinda Bencic si impone senza fatica sulla Hsieh - la svizzera stacca il pass per il secondo turno : La tennista svizzera si impone in due set sulla propria avversaria, bagnando dunque con una vittoria l’esordio nel torneo cinese Comincia come meglio non potrebbe il percorso di Belinda Bencic nel torneo Wta di Pechino, riscattando così la precoce eliminazione subita nel torneo di Wuhan. La svizzera stacca il pass per il secondo turno battendo Su-Wei Hsieh in due set, con il punteggio di 7-5 6-2 dopo quasi un’ora e mezza di ...

ATP Zhuhai – Andy Murray si ferma al secondo turno - lo scozzese battuto in rimonta da De Minaur : Niente da fare per Andy Murray nel secondo turno del torneo di Zhuhai, lo scozzese cede in tre set ad Alex De Minaur Andy Murray non va oltre il secondo turno degli “Huajin Securities Championships“, nuovo torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 931.335 dollari in corso sui campi in cemento dell’Hengqin International Tennis Center di Zhuhai, nella provincia del Guangdong, in Cina. Nonostante il vantaggio di un set, lo ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : i risultati del 23 settembre. Si ritira Camila Giorgi. Completato il primo turno - scattato il secondo : Si è conclusa a Wuhan, in Cina, la seconda giornata di sfide del torneo WTA Premier 5 di Tennis: sul cemento outdoor sono andati in scena gli ultimi quindici match validi per il primo turno ed i primi due per il secondo, che verrà Completato domani. L’unica azzurra in gara, Camila Giorgi, si ritira dopo aver perso il primo set contro la lucky loser svedese Rebecca Peterson per 6-2. Tra i principali risultati odierni degli incontri del ...

ATP San Pietroburgo – Caruso ko al secondo turno : Ruud trionfa in due set : Caruso si ferma al secondo turno del torneo ATP di San Pietroburgo: il tennista italiano sconfitto da Ruud Dopo la vittoria di ieri nel derby azzurro contro Thomas Fabbiano, Salvatore Caruso si è arreso oggi al secondo turno del torneo ATP di San Pietroburgo. Il tennista siciliano è stato eliminato oggi dal norvegese Ruud: il numero 60 al mondo ha sconfitto Caruso in due set, col punteggio di 6-3, 6-4, dopo un’ora e 15 minuti di ...

Tennis - ATP Metz 2019 : Lorenzo Sonego al secondo turno - battuto il tedesco Oscar Otte : Nel primo turno del Moselle Open, torneo ATP 250 sul cemento francese indoor di Metz, Lorenzo Sonego ha battuto col punteggio di 6-2 7-6 il tedesco Oscar Otte. Sonego deve salvare una palla break nel primo gioco del match ma poi è lui a strappare il servizio all’avversario nel quarto e nell’ottavo game incamerando il primo set in 35 minuti. Ben diverso l’andamento del secondo parziale, durato 58 minuti: il 24enne torinese ha tre palle break nel ...

Tennis - WTA Seul 2019 : Muchova e Tomljanovic al secondo turno - fuori Polona Hercog : Si sono giocati oggi i match rimanenti di primo turno al WTA International di Seul, in Corea del Sud, senza scossoni di grandissimo rilievo nel corso della giornata. Dopo la rinuncia a giocare della greca Maria Sakkari, la sostituta in tabellone, la montenegrina Danka Kovinic, che aveva perso nelle qualificazioni, imbastisce una durissima battaglia contro la rumena Patricia Maria Tig. Alla fine, dopo oltre tre ore, è Tig a spuntarla per 6-4 3-6 ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 3-6 6-7(4) - il kazako accede al secondo turno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 4-7 Match Kukushkin, che si aggiudica il match con un errore in lunghezza di dritto di Sinner. Buona la prova dell’altoatesino, comunque, contro un giocatore che su questa superficie, e per di più al coperto, non è semplice da affrontare per molti 4-6 Due match point Kukushkin, ...

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : Anish Giri si salva per il rotto della cuffia negli spareggi del secondo turno - avanza anche Ding Liren : Con la disputa di 15 tie-break si sono concluse le sfide di secondo turno della Coppa del Mondo di Scacchi 2019 in corso di svolgimento a Khanty-Mansiysk. 17 si erano concluse già ieri dopo le due partite a cadenza classica. Degli odierni 15 spareggi, 13 si sono decisi dopo le prime due partite di giornata a gioco rapido, 25 minuti per giocatore più 10 secondi di incremento a ogni mossa. Si sono qualificati, tra gli altri, il cinese Ding Liren, ...

Pallanuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Ortigia-Apoel Larnaca 25-3. I siracusani passano al secondo turno! : La vittoria del Montpellier sul Partizan aveva spianato la strada in mattinata all’Ortigia nel primo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: ai siciliani bastava non perdere contro i modesti ciprioti dell’Apoel Larnaca, ed i siracusani hanno dominato in lungo ed in largo, vincendo per 25-3. Il primo quarto basta ed avanza per indirizzare la sfida: 6-1 e qualificazione ormai in cassaforte. Il resto del match è un ...

Boxe - Mondiali 2019 : sorteggiati i tabelloni. L’Italia punta su Mouhiidine - quattro azzurri già al secondo turno : All’Expo Center di Ekaterinburg (Russia) sono stati sorteggiati i tabelloni dei Mondiali 2019 di Boxe maschile che si disputeranno dal 9 al 21 settembre. L’Italia parteciperà alla rassegna iridata con sei atleti visto che non ci saranno azzurri tra i 57 kg e gli 81 kg. Il faro della spedizione è indubbiamente Aziz Abbes Mouhiidine, il nostro giovane peso massimo (91 kg) che può arrivare in zona medaglia visto il suo elevato ...

US Open – Doppia eliminazione azzurra : Fabbiano e Sonego fuori al secondo turno : Due azzurri eliminati nel secondo turno degli US Open nella notte italiana: Bublik fa fuori Fabbiano, Andujar batte Sonego Nella notte italiana due azzurri abbandonano gli US Open dopo al secondo turno. Nella sfida dei trentaduesimi di finale Thomas Fabbiano e Lorenzo Sonego alzano bandiera bianca: il primo viene sconfitto da Alexander Bublik (75 ATP) dopo 3 ore e 44 minuti distribuite su 5 set conclusi con il punteggio di 6-7 (3-7) / 5-7 ...