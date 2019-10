Il podio di Vettel salva la gara della Ferrari in Giappone

F1 - la dichiarazione d’amore di Sebastian Vettel. #Essereferrari sul podio - un legame mai sopito nemmeno nelle difficoltà : Che Sebastian Vettel sia un grande amante della Ferrari non lo scopriamo certo oggi. Il tedesco, cresciuto a “pane e Schumacher”, ha sempre visto in quel Cavallino Rampante una specie di sogno. Vestire di “Rosso”, fin da subito, ha avuto dei connotati particolari per lui e il ritorno al successo di un GP, dopo 22 gare di digiuno, vale tanto. Singapore o, per meglio di dire, Marina Bay ha i tratti un po’ teutonici e ...