Il Napoli Basket comincia perdendo in casa contro Latina 80-85

(Di domenica 13 ottobre 2019) Parte malissimo la Ge-Viche perde inall’esordio (in serie A2), 80-85. Lulli lascia aMilani e porta in partita Guarino ed il neo-acquisto Chessa. Tutto pronto, un Palabarbuto in ansia, vede un primo quarto equilibrato, dove si assiste ad un colloquio privato tra Sherrod e Pepper con intromissioni ad intermittenza di Ancelotti e Sandri a destare il dormiveglia di Roderick. Il primo giro di cipolla termina con un diciotto pari. Secondo round, ed al gong di avvio è l’ex Musso a segnare, seguito da Bolpin con Spera e e Sandri a cercare di tenere per la maglia i laziali che si divincolano e allungano sul più sei al riposo lungo, grazie a Mcgaughey e Raucci 30-36 annuncia la sirena dei venti minuti. Al rientro, con la speranza di una damigiana di caffè per Roderick, è una Piedigrotta, esplode la gara, e si segna a raffica. Scappano i ...

