Il governo cerca 3 miliardi Rispuntano tasse sulle sim e tagli alle detrazioni Irpef

Manovra - Bersani su approvazione del Nadef : “Il governo ha evitato di cercarsi il freddo nel letto. Ha fatto cioè cose semplici e serie” : “approvazione del Nadef alla Camera? Diciamo che così il governo ha evitato di cercarsi il freddo nel letto“. E’ la metafora adottata dal deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, in collegamento con L’Aria che Tira (La7), per spiegare il via libera della Camera alla risoluzione presentata dalla maggioranza sulla Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef). E aggiunge: “Il governo, in questo modo, ...

Tagli di spesa - meno sgravi e lotta all?evasione fiscale : il governo cerca 15 miliardi : Una quindicina di miliardi da trovare, che non sono certo pochi ma che riporterebbero l?intervento di finanza pubblica per il 2020 a dimensioni più gestibili. In cifre, è questo...

Ricerca in Sanità - stanziati dal governo cento milioni di euro : Ricerca Sanità, fondi per 100 milioni di euro dal Governo. La notizia arriva dalla presidente della Commissione Affari Sociali alla Camera, Lorefice

governo - “genetliaco - latore - logomachia…” : il vocabolario ricercato usato dal premier Conte : “Genetliaco, latore, logomachia, ferace, monade, perspicuo”. Nel lungo discorso, naturalmente politico, al Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha piazzato qui e lì piccole pepite semantiche. In aula, in cui non sono mancati insulti e urla, il premier si è concesso anche una inaspettata e preziosa lezione di italiano. Parole colte, dall’etimologia non complessa per studi superiori, ma certamente lontanissime dal ...

governo - Cattaneo : “Ricerca sia centrale - ma cambiare regole per evitare fuga cervelli. Oggi idee finanziate a prescindere dal loro valore” : “Un impegno che considero cruciale per dare un futuro di benessere e libertà al paese, è l’investimento in istruzione, cultura e ricerca“. Così la senatrice a vita Elena Cattaneo in aula ha annunciato il suo sì alla fiducia, non “incondizionato”, ma che dipenderà dal merito del provvedimento. “Col mio voto – ha spiegato la senatrice a vita – voglio instaurare un rapporto fiduciario tra Governo e ...

Conte Bis - la ''palla'' passa al Senato : il governo cerca la fiducia : A Palazzo Madama servono 161 sì per ottenere la fiducia, già incassata nella serata di ieri alla Camera. La diretta...

governo Conte 2 - cercasi riforma del sistema bancario disperatamente : Leggo e rileggo i 29 punti del programma del nascente Governo giallorosso, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito democratico e faccio fatica a trovare la parola “banca” e suoi derivati. Qualcosa che faccia riferimento alla riforma del sistema bancario malato. Per la precisione trovo, al punto 19, una generica indicazione al lancio di “un piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al Sud, anche attraverso il ...

Un’agenda di governo : green economy per cercare d’uscire dalla recessione : L’autunno dell’economia mondiale comincia con un doppio segno. Quello dei timori d’una nuova recessione globale. E quello, del tutto opposto, carico di fiducia, dell’attenzione crescente ai temi ambientali espressa sia dal mondo economico che dai governi del G7, preoccupati per i roghi che devastano Siberia, Amazzonia ed Africa e il contemporaneo scioglimento dei ghiacciai e ben intenzionati, dunque, a ragionare ...

governo - l’incontro Pd-M5S slitta alle 12. Conte cerca una mediazione : Si parlerà di programma. I dem pretendono che Di Maio ammorbidisca le sue posizioni dopo le tensioni delle ultime ore

governo - Salvini paga la crisi : Lega in calo - dem e M5S (in risalita) cercano accordo : La Lega di Matteo Salvini sta pagando la crisi di Governo: in un solo mese ha perso 5 punti percentuali nel sondaggi. Pd e M5S, invece, secondo Winpoll-Sole 24 ore, sono in leggero aumento. Prima che un eventuale matrimonio "giallorosso" vada a buon fine, però, è necessario che dem e pentastellati trovino un punto d'incontro sul premier. Di Maio ha riproposto Conte (e sembra non voler cedere), ma Zingaretti non è d'accordo. Il sondaggio ...

Né Conte né Fico - il nuovo governo Pd-M5s è in cerca di un premier : Se da più parti, sui social e con petizioni online, si registrano le richieste di tanti italiani per tornare al voto, nella...

governo : Miccichè - 'Salvini cerca di distruggere coalizione giorno dopo giorno' : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - "Salvini sta cercando di distruggere, giorno dopo giorno, la coalizione di centrodestra. Ormai è chiaro a tutti". E' la dura presa di posizione di Gianfranco Miccichè, leader di Forza Italia in Sicilia e Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Per Miccichè, "è m

Renzi vuole il governo - Zingaretti cerca un alleato per fermare tutto : Di Maio : Roma. Si ritrovano tutt’e due un po’ così, storditi e dubbiosi, costretti – ma forse ancora non del tutto – a interpretare i ruoli che la trama di questa folle commedia d’agosto ha assegnato loro quasi senza che se ne rendessero conto. E allora, giunti insieme alla metà del guado, ora Nicola Zingare

governo - tutto nelle mani di Mattarella : centrosinistra e M5s cercano l'accordo : Il presidente della Repubblica sarà la chiave di volta del rebus della crisi d'agosto anche se sarà proprio Sergio...