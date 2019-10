Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato una legge per smettere di usare il nome

Catanzaro - il Consiglio dei ministri commissaria l’Azienda sanitaria provinciale : “Condizionata dalla ‘ndrangheta” : l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha fatto la fine di quella di Reggio Calabria: sciolta per infiltrazioni mafiose su richiesta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, come deliberato oggi dal consiglio dei ministri in seguito ad “accertati condizionamenti – è scritto nel comunicato – da parte delle organizzazioni criminali”. Oltre allo scioglimento per mafia, il governo ha disposto “il contestuale affidamento ...