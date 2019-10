Il 7 novembre uscirà il nuovo romanzo di Elena Ferrante | il titolo è ancora misterioso

Fortnite : Bundle Fuoco Oscuro uscirà a novembre : La collaborazione tra Warner Bros. Interactive Entertainment ed Epic Games continua con l'imminente lancio di Fortnite: Bundle Fuoco Oscuro, un nuovissimo Bundle in formato fisico la cui uscita in tutto il mondo è prevista per il 5 novembre 2019.Riportiamo di seguito il comunicato Warner Bros. per tutti i dettagli: Nell'ambito di un accordo di distribuzione mondiale nei negozi per il fenomeno videoludico Fortnite Battle Royale, la versione ...