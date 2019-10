Hunter Biden | figlio del candidato alle presidenziali statunitensi Joe Biden | si

Fonte : ilpost

(Di domenica 13 ottobre 2019)delprimarie Democratiche perJoe, si dimetterà dal Consiglio di Amministrazione del fondo di investimenti cinese BHR, ha detto oggi il suo avvocato. Se suo padre dovesse vincere le primarie ed essere

paolatommasi : Where is Hunter? ????? La differenza tra destra e sinistra è che a destra prima si hanno successo e soldi e poi si f… - minomazz : Damage control, ma il guaio, credo sia fatto #Biden #Dem2020 - HerberMax : Hunter Biden lascia l’attività in Cina e annuncia che lascerà ogni incarico all’estero se suo padre, @JoeBiden, ver… -