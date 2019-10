Huawei pronta a far debuttare HarmonyOS in dual boot con Android

Huawei pronta con un nuovo smartphone tutto schermo per il 17 ottobre : Un teaser piuttosto eloquente vede Huawei impegnata ad annunciare una nuova categoria di smartphone tutto schermo L'articolo Huawei pronta con un nuovo smartphone tutto schermo per il 17 ottobre proviene da tuttoAndroid.

EMUI 10 beta con Android 10 pronta per gli Huawei Mate 20 e Nova 5T globali : Proseguono i lavori di perfezionamento dell'aggiornamento ad EMUI 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20. Ecco le ultime novità L'articolo EMUI 10 beta con Android 10 pronta per gli Huawei Mate 20 e Nova 5T globali proviene da TuttoAndroid.

Huawei pronta a concedere la sua tecnologia 5G in licenza ad un’azienda USA e intanto pensa al 6G : Ren Zhengfei, il fondatore di Huawei, ha dichiarato che sarebbe disposto a concedere in licenza la sua tecnologia 5G anche ad una società americana L'articolo Huawei pronta a concedere la sua tecnologia 5G in licenza ad un’azienda USA e intanto pensa al 6G proviene da TuttoAndroid.

Non solo Mate 30 : Huawei è pronta a lanciare smart TV - smartband - smartwatch e altro : Nell'evento in programma domani sera a Monaco di Baviera, Huawei dovrebbe presentare anche altri prodotti molto interessanti: TV, smartwatch, smartband e tablet. L'articolo Non solo Mate 30: Huawei è pronta a lanciare smart TV, smartband, smartwatch e altro proviene da TuttoAndroid.

Huawei spiazza Trump : ?pronta a cedere i brevetti 5G all’Occidente : iI Ceo di Huawei, Ren Zhengfei, ha annunciato che la sua azienda potrebbe vendere ad una rivale occidentale tutti i brevetti, le licenze, i codici e il know-how relativi alla tecnologia 5G

Huawei spiazza gli USA per risolvere il blocco : pronta a vendere tutti i brevetti sul 5G : Con una mossa davvero sorprendente e del tutto inattesa, Huawei annuncia che tutti i suoi brevetti sul 5G sono in vendita, in un blocco unico. L'articolo Huawei spiazza gli USA per risolvere il blocco: pronta a vendere tutti i brevetti sul 5G proviene da TuttoAndroid.

Huawei pronta con un tablet top di gamma : ecco MediaPad M6 Turbo Edition in versione 8 - 4 pollici : A distanza di un paio di mesi dal lancio di Huawei MediaPad M6, in Rete sono apparse le presunte immagini e informazioni su una sua nuova variante L'articolo Huawei pronta con un tablet top di gamma: ecco MediaPad M6 Turbo Edition in versione 8,4 pollici proviene da TuttoAndroid.