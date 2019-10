Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 13 ottobre 2019) A fine mese una potenzialetrasformerebbe Rotterdam, il più, nella “frontiera esterna” Ue: il rischio è che lo sdoganamento di 40 milioni di tonnellate di merci britanniche (prima in libera circolazione) crei un temporaneo “collo di bottiglia” con ripercussionisulle importazioni italiane. Ecco come ci si sta preparando

fisco24_info : Hard Brexit, è allarme nel porto più grande d’Europa: rischia anche l’Italia?: A fine mese una potenziale hard Brex… - peppiniellopz : RT @PatriziaRametta: SONO LE BANCHE TEDESCHE E FRANCESI A TREMARE PER L'HARD BREXIT PER L'ENORME QUANTITA' DI DERIVATI. I CONTRATTI SONO DI… - mauriziofabi99 : RT @PatriziaRametta: SONO LE BANCHE TEDESCHE E FRANCESI A TREMARE PER L'HARD BREXIT PER L'ENORME QUANTITA' DI DERIVATI. I CONTRATTI SONO DI… -