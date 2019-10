Ha forti dolori ogni volta che urina ed eiacula | i medici gli trovano un proiettile nella

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Provava deicheva ova così, dopo mesi di sofferenze, si è deciso a chiedere l’aiuto di un medico. Facendo degli esami, ha scoperto che a provocargli iera unche gli era rimastovescica dal 1990, quando l’uomo era rimasto coinvolto in una sparatoria. È successo nel Connecticut, negli Stati Uniti, come riferisce il Daily Mail, a un 42enne che, come ricostruito dai, aveva convissuto per quasi trent’anni con i frammenti di quelsenza mai avere problemi fino a qualche mese fa. Il suo caso è stato seguito da Joanna Marantidis, medico della Frank H Netter MD School ofne della Quinnipiac University, che ha pubblicato la storia in Urology Case Reports. All’epoca della sparatoria, l’uomo era stato ricoverato in ospedale ma i chirurghi avevano giudicato ilinoperabile ...

