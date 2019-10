GP di Suzuka | vince Bottas | la Mercedes trionfa nel mondiale costruttori

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Il Giappone dà i primi responsi deldi Formula 1. Grazie alla vittoria die al terzo posto di Hamilton (suo compagno di squadra), laha vinto il. Un titolo facilmente pronosticabile in quello che è stato undominato, in cui la scuderia dellanon ha mai avuto un vero avversario in grado di impensierirla.Formula 1: la gara diE pensare che l'inizio della domenica di Formula 1 aveva fatto ben sperare tutti i tifosi della Ferrari: nelle qualifiche che si sono corse alle 3 della notte italiana (sono state spostate a causa del tifone Hagibis), le Ferrari avevano conquistato la prima fila. In particolare, Vettel si era portato a casa la pole position, mentre la seconda posizione era stata conquistata da Charles Leclerc. Nella griglia di partenza, lesi sono posizionate in seconda fila: terzo, ...

SkySportF1 : ?? @ValtteriBottas vince a Suzuka? ?? Finale in volata tra Vettel e Hamilton I risultati ? - RedazioneLaNews : Formula 1, Bottas beffa le Furie Rosse e vince il Gp di Suzuka. Seconda la Ferrari di Vettel - genovesergio76 : Eurosport : Bottas beffa le Ferrari in partenza e vince a Suzuka! Secondo Vettel davanti a Hamilton - -