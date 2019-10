Gp del Giappone | pasticcio Ferrari alla partenza | Bottas trionfa davanti a Vettel e

Max Verstappen F1 - GP Giappone 2019 : “deluso per l’esito della corsa. Incidente con Leclerc? Mi sembra che le cose siano chiare…” : Un risultato deludente per l’olandese Max Verstappen quello del GP del Giappone, 17° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka il pilota della Red Bull, autore di un ottimo scatto al via, è stato centrato dal monegasco Charles Leclerc (in lotta per la terza posizione), riportando danni importanti alla propria vettura e dovendosi ritirare. Un episodio su cui ancora si attende il giudizio da parte della Direzione Gara ma è ...

Formula 1 - primo match point per Hamilton in Messico : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Giappone : Bottas rosicchia qualche punto a Hamilton ma resta comunque distante da Hamilton, che in Messico avrà la prima chance per vincere il sesto titolo iridato in carriera Valtteri Bottas vince il Gran Premio del Giappone e rosicchia qualche punto a Lewis Hamilton nella classifica piloti, restando comunque lontano dal compagno di squadra, al comando con 64 lunghezze di vantaggio. Un gap che permetterà al britannico di avere il primo match point ...

Giappone - almeno 11 morti e danni immensi dopo il passaggio del tifone Hagibis : Piogge di intensità senza precedenti hanno seminato la desolazione nella parte centrale e orientale del Paese. Anche una scossa di terremoto

F.1 - GP del Giappone - Vince Bottas. Mercedes vince il titolo costruttori : Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio del Giappone, diciassettesima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Il finlandese della Mercedes, partito dalla terza posizione, ha fatto una partenza straordinaria e si è portato in testa alla prima curva, andando poi a dominare la gara grazie al suo ottimo ritmo. Il poleman - Sebastian Vettel - si è dovuto accontentare della seconda posizione finale: dopo aver pasticciato in partenza, non è riuscito a ...

Valtteri Bottas F1 - GP Giappone 2019 : “Sapevo che avrei avuto delle chance e le ho sfruttate. Mi sono divertito molto” : Weekend quasi perfetto quello del GP del Giappone 2019 per il finlandese Valtteri Bottas. Dopo un venerdì da assoluto dominatore e una qualifica in cui è riuscito a mettersi alle spalle il compagno Lewis Hamilton, l’alfiere della Mercedes ha sfruttato al meglio le indecisioni dei due piloti della Ferrari al via per passare in testa e poi condurre in tutta autorevolezza la sua corsa fino al successo finale. Con il terzo posto del compagno ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Hamilton sempre leader a +64 su Bottas - Leclerc 3° : Il Gran Premio del Giappone 2019 è andato in archivio con la vittoria di Valtteri Bottas su Mercedes davanti al tedesco Sebastian Vettel (Ferrari) e al compagno di squadra britannico Lewis Hamilton. Hamilton è sempre leader del Mondiale di Formula 1 con 64 punti di vantaggio su Bottas e 115 sul monegasco Charles Leclerc, mentre Max Verstappen e Sebastian Vettel sono appaiati in quarta posizione a 126 punti dalla vetta. Buon passo avanti di Sainz ...

F.1 - GP del Giappone - Vince Bottas. Mercedes è campione costruttori : Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio del Giappone, diciassettesima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Il finlandese della Mercedes, partito dalla terza posizione, ha fatto una partenza straordinaria e si è portato in testa alla prima curva, andando poi a dominare la gara grazie al suo ottimo ritmo. Il poleman - Sebastian Vettel - si è dovuto accontentare della seconda posizione finale: dopo aver pasticciato in partenza, non è riuscito a ...

F1 - Gp del Giappone : vince Bottas davanti a Vettel e Hamilton. Mercedes iridata : Le Ferrari rovinano tutto alla partenza: Sebastian si fa beffare, Leclerc si scontra con Verstappen: chiude sesto, ma è ancora sotto investigazione

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Canada 2-3 - altra sconfitta degli azzurri. Quinto ko in Giappone : altra sconfitta per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, a Hiroshima (Giappone) la nostra Nazionale è stata battuta dal Canada per 3-2 (19-25; 25-17; 15-25; 25-23; 18-16) ed è così incappata nel Quinto ko nel torneo che si sta rivelando estremamente deludente sotto il profilo dei risultati. Oggi gli azzurri si erano trovati avanti per 2-1 dominando primo e terzo set con delle ottime prestazioni in attacco ma poi si sono ...

Formula 1 – Si spengono i semafori a Suzuka : ecco la partenza del Gran Premio del Giappone [VIDEO] : E’ cominciato l’appuntamento nipponico del calendario di Formula 1, semafori spenti e spettacolo che può avere inizio Messa alle spalle la giornata di relax forzato dovuta al tifone Hagibis, scatenatosi sulle cose del Giappone nella giornata di ieri, i piloti son tornati oggi in pista per Qualifiche e gara. Prima fila tutta Ferrari con Vettel e Leclerc davanti a Bottas e Hamilton, in quest’ordine son scattati i ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp del Giappone 2019 : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran Premio del Giappone 2019, previsto oggi in pista a Suzuka.

F.1 - GP del Giappone - Prima fila della Ferrari a Suzuka : Monopolio Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Sul ventoso circuito di Suzuka, Sebastian Vettel ha conquistato la pole position, registrando il nuovo record della pista: 1:27.064. Charles Leclerc ha messo la ciliegina sulla torta, conquistando la seconda posizione e garantendo una Prima fila tutta rossa.Rotto un tabù. La Ferrari non riusciva a conquistare la pole a Suzuka dal 2006 e oggi Mattia Binotto, team principal del ...

Valtteri Bottas F1 - GP Giappone 2019 : “Soddisfatto del mio giro ma la posizione non è il massimo” : La Mercedes partiva con tutti i favori del pronostico nelle qualifiche del GP del Giappone 2019 di F1, dopo un venerdì di prove libere dominante. Il finlandese Valtteri Bottas era pronto a ritrovare la via della pole position, vista la maggior confidenza trovata fin da subito anche rispetto al compagno Lewis Hamilton, ma oggi la Ferrari ha scoperto le proprie carte e ha occupato interamente la prima fila, lasciando un po’ delusi gli uomini ...

Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Soddisfatto del mio giro - Vettel è stato più veloce” : Una mattinata da ricordare per la Ferrari a Suzuka (Giappone), sede del 17° round del Mondiale 2019 di F1. Il Cavallino Rampante, inaspettatamente, ha monopolizzato la prima fila con il tedesco Sebastian Vettel (pole position) e il monegasco Charles Leclerc, a dimostrazione che la Rossa ha compiuto un grande salto di qualità su di una pista in cui sembrava che le Mercedes dovessero dominare. Ovviamente, guardandola in ottica personale, Leclerc ...