Gomorra | ' L' immortale' | lo spin-off di Marco D' Amore | dal 5 dicembre nei cinema

Nel trailer de L’Immortale Ciro si racconta portando sullo schermo un po’ di Gomorra : il commento di Salvatore Esposito : C'è un po' di Gomorra nel primo trailer ufficiale de L'Immortale, il film dedicato proprio a Ciro di Marzio chiamato a racconta rsi tra presente e passato in quello che possiamo definire un film di formazione, almeno in parte. Nelle prime immagini del film al cinema dal 5 dicembre, non mancano inseguimenti, sparatorie e scontri anche all'ombra delle ormai famose Vele ma, accanto a questo Ciro adulto e mafioso, ecco spuntare il suo io da bambino, ...

La serie su Totti - L'Immortale fondamentale per Gomorra 5 - secondo Nicola Maccanico di Sky : Sky Studios e in particolare Sky Italia ha portato a Venezia due grossi e importanti prodotti del suo futuro come The New Pope e ZeroZeroZero, con episodi in anteprima, il cast e con le prime immagini dei trailer che hanno invaso la rete. Due produzioni pensate e concepite in Italia ma sviluppate attraverso Sky Studios la casa di produzione guidata da Gary Davey e con base a Londra, parte fondamentale dei piani di espansione della società ...