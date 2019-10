Gli eredi di Prince contro Trump | Ai comizi niente Purple Rain

La tomba di Montale rischia lo sfratto dal cimitero di Firenze ma Gli eredi intervengono : Il sindaco di Monterosso al Mare: "Noi pronti a intervenire in caso di difficoltà". Il poeta premio Nobel è sepolto a Firenze

Gli eredi di Prince contro Trump per l’utilizzo di Purple Rain : Non sono certo tempi facili per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dopo lo scandalo della telefonata al presidente ucRaino e il rischio di impeachment e dopo l’ignominiosa svolta sul fronte turco-curdo, il presidente deve affrontare la sempre più accesa ostilità non sono dei suoi avversari politici ma anche del mondo dello spettacolo. In particolare sono stati gli eredi di Prince a scagliarsi nuovamente in queste ore contro il ...

L’eredità solidale di Livio Garzanti : 90 milioni per l’assistenza aGli anziani. Presentati a Milano i progetti : Un fondo di 90 milioni da destinare ad associazioni che si occupano di assistenza agli anziani e agli ultimi, per combattere il loro disagio in tutte le sue forme. È quanto ha lasciato Livio Garzanti, scrittore ed editore scomparso 4 anni fa a Milano, nelle sue volontà testamentarie. Garzanti ha lasciato disposizioni precise al professor Mario Cera, presidente della Fondazione Ravasi Garzanti, che si sta occupando della sua eredità che ...

Gli eredi di Totò citati in giudizio : «Malafemmena potrebbe essere un plagio» : Piero e Paolo Minelli, due ufficiali dell?Aereonautica italiana, starebbero per citare in giudizio gli eredi del principe Antonio de Curtis. Per esaudire un desiderio della loro madre, i due...

Gli eredi di Totò citati in giudizio : «"Malafemmena" potrebbe essere un plagio» : Piero e Paolo Minelli, due ufficiali dell?Aereonautica italiana, starebbero per citare in giudizio gli eredi del principe Antonio de Curtis. Per esaudire un desiderio della loro madre, i due...

SpoGliarellista riceve in eredità 250 mila euro da un suo vecchio cliente e decide di cambiare vita : Una Spogliarellista ha avuto la fortuna di conoscere un uomo che le ha dato la possibilità di cambiare vita. La giovane e bellissima donna si chiama Veronica Beckham di 34 anni. La donna ha conosciuto nella sua carriera da Spogliarellista un uomo che si chiamava Micky Liu, un ex dirigente di un’emittente televisiva degli Stati Uniti d’America. L’uomo ha deciso, senza dire nulla a nessuno, di intestare una ...

Una Vita - spoiler : Higinio e Maria voGliono derubare Casilda dell'eredità di Maximiliano : Gli spoiler di Una Vita sulle puntate in onda nei prossimi giorni su Canale 5 annunciano brutte notizie per Casilda Escolano, la simpatica serva della soffitta. La ragazza, infatti, finirà al centro di un diabolico piano di Higinio Baeza e Maria. Quest'ultimi tenteranno di mettere le mani sull'eredità del povero Maximiliano Hidalgo, deceduto nel corso della primissima stagione della soap opera iberica. Una Vita: Casilda ritrova sua madre Gli ...

Ereditiera con patrimonio di 3 milioni di euro - lascia in eredità alle fiGlie traditrici solo 30 monete in argento - Gli stessi denari sporchi di Giuda : Una ricca Ereditiera australiana con un patrimonio stimato di oltre 3 milioni di euro ha deciso di compiere un gesto molto eclatante nei confronti delle due figli definite da lei stessa traditrici. L’Ereditiera australiana si chiamava Valmai Roche e la sua decisione ha sconvolto sia le due figlie che il marito. La donna sospettava che e figlie erano state l’autrici, con l’aiuto del marito, dell’uccisione della madre. La donna, è ...

Clima - l’11enne foggiano che ha manifestato da solo : ‘Gli adulti ci criticano perché voGliono nascondere ciò che lasceranno in eredità’ : In poche ore è diventato il simbolo italiano della battaglia per la salvaguardia del pianeta. Lui è Potito Ruggiero, ha undici anni e vive a Stornarella, a pochi chilometri da Foggia. Venerdì 27 settembre è sceso in piazza da solo per comunicare il suo personale messaggio alla sua comunità in occasione del terzo Global Strike For Future. La sua foto in piazza, solo col suo cartello, ha fatto presto il giro del web richiamando l’attenzione ...

Barron Hilton - solo il 3 per cento della sua fortuna aGli eredi : Barron Hilton, il miliardario e filantropo a capo dell’impero alberghiero ereditato dal padre Conrad, se n’è andato giovedì scorso a 91 anni. Come aveva già annunciato nel 2007, il 97 per cento della sua fortuna – oltre 580 hotel in più di 80 Paesi – ha voluto lasciarla non ai suoi eredi ma alla fondazione filantropica, fondata dal padre, e che ora presiede suo figlio Steve, padre di Paris e Nicky. Alla famiglia ha ...

L’eredità di Tria : un piano di taGli da 6-7 miliardi : L’ex ministro dell’Economia si toglie qualche sassolino dalla scarpa in un bilancio di governo positivo. Torna sulla lettera di accompagnamento alla manovra correttiva inviata a luglio a Bruxelles per evitare la procedura di infrazione imminente. «Fu contestata - dice - ma io quella lettera l’avevo letta al mattino integralmente al presidente del consiglio e ai due vice»

I-Land e affini : perché Gli eredi di Lost non funzionano più : Da qualche giorno è reperibile su Netflix I-Land, miniserie dai risvolti perturbanti incentrata su un gruppetto di giovani che, risvegliatisi su un’isola deserta e senza alcun ricordo relativo alla propria identità, fanno di tutto per sopravvivere e scoprire le circostanze della loro pericolosa avventura. Per molti versi (almeno per quanto riguarda le premesse, il resto potete scoprirlo seguendo lo show) I-Land evoca Lost e l’eterogeneo ...

Gli eredi di Michael Jackson contro l’Emmy a Leaving Neverland : Lo scorso weekend sono stati assegnati i cosiddetti Creative Arts Emmy, una serie cioè di riconoscimenti legati soprattutto alle professioni tecniche del mondo della televisione che anticipano i premi Emmy principali che saranno invece assegnati il 22 settembre. Fra i premiati, oltre agli exploit che tutti si aspettavano di titoli come Game of Thrones e The Marvelous Mrs Maisel, c’è stanto anche Leaving Neverland, la ricostruzione di ...

US Open 2019 - il passaggio di consegne di Flushing Meadows. Berrettini e Sinner pronti a raccoGliere l’eredità di Fabio Fognini : Cosa resta all’Italia tennistica degli US Open 2019? Lasciando da parte il settore femminile, dove Camila Giorgi è stata autrice dell’ennesima prestazione imbarazzante, raccattando un solo game contro una tennista pur forte come la greca Maria Sakkari, è quello maschile che, ancora una volta, ha dato le più grandi soddisfazioni agli appassionati di casa nostra, e che soddisfazioni! Alzi la mano chi l’avrebbe detto solo quattro anni fa, quando ...