Giusto trattare in modo diseguale situazioni diverse

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 13 ottobre 2019) E ora ditemi pure che sono un perfido giustizialista! Beninteso, non conoscendo il significato storico politico sudamericano e peronista della parola, che abusa il concetto e l’idea di giustizia. E confondendo bellamente Enzo Tortora con Toto’ Riina. La sentenza della Corte europea sul c.d. ergastolo ostativo ha provocato un effluvio di commenti poco meditati scatenando la retorica dei garantisti a prescindere non sempre disinteressati. Beccaria e la Costituzione usati acriticamente non aiutano il garantismo vero. Giustizia e’ sempre applicazione della legge uguale per tutti al caso concreto. Un mafioso condannato con sentenza definitiva non impugnabile all’ergastolo in regime di 41 bis non e’parificabile al ladro di polli. La pena deve tendere alla rieducazione del condannato ma deve pur sempre consistere in una misura ...

