Giornata vittime sul lavoro | nel 2019 già 700 morti Mattarella | “Sicurezza è priorità

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) “La sicurezza di chi lavora è unasociale ed è uno dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza”. Il messaggio che Sergioinvia a Zoello Forni, presidente dell’Anmil – Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del– in occasione della 69esima edizione dellaper ledegli incidenti sul, sollecita “le istituzioni e la comunità nel suo insieme” a “reagire con determinazione e responsabilità” per evitare che i lavoratori diventinoperché, aggiunge il Capo dello Stato, “non possiamo accettare passivamente le tragedie che continuiamo ad avere di fronte”. Anmil ricorda che a fronte di circa 645mila denunce di infortuni in Italia nel 2018, i casi mortali sono stati 1.218, una settantina in più rispetto al 2017, con una crescita annua del 6%. ...

