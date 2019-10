Giappone | sale il numero delle vittime del tifone Hagibis | almeno 19 morti e 16 dispersi

Giappone - sale bilancio vittime Hagibis : 7.00 Si aggrava in Giappone il bilancio delle vittime causate dal passaggio del potente tifone Hagibis . Secondo gli ultimi aggiornamenti del canale pubblico Nhk, le persone che hanno perso la vita sono 10 e quelle rimaste ferite sono circa 130. Altre 16 persone sono considerate disperse. I soccorritori sono al lavoro nell'arcipelago centro-orientale, particolarmente a nord di Nagano. Nella prefettura di Chiba, a est di Tokyo, almeno 228.000 ...

Formula 1 - allarme tifone sulle coste Giapponesi : sale la preoccupazione per il Gran Premio di Suzuka : La giornata di sabato potrebbe essere condizionata dalle avverse condizioni meteo, dal momento che la JMA prevede l’arrivo di un violento tifone sulle coste giapponesi Il programma del week-end di Suzuka, dove domenica si terrà il Gran Premio del Giappone, potrebbe subire pesanti variazioni a causa di un tifone che dovrebbe abbattersi sulla costa centro-meridionale nipponica, proprio in prossimità del territorio in cui sorge il ...