Giappone | prima fila Vettel-Leclerc davanti alle Mercedes

F.1 - GP del Giappone - Prima fila della Ferrari a Suzuka : Monopolio Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Sul ventoso circuito di Suzuka, Sebastian Vettel ha conquistato la pole position, registrando il nuovo record della pista: 1:27.064. Charles Leclerc ha messo la ciliegina sulla torta, conquistando la seconda posizione e garantendo una Prima fila tutta rossa.Rotto un tabù. La Ferrari non riusciva a conquistare la pole a Suzuka dal 2006 e oggi Mattia Binotto, team principal del ...

Formula 1 - Leclerc prima del Gran Premio del Giappone dichiara : 'Con Vettel tutto risolto' : In vista del Gran Premio del Giappone Charles Leclerc precisa che all'interno del team Ferrari (e con Sebastian Vettel) non ci saranno più fraintendimenti: tutto è chiarito nell'assoluto interesse della squadra. Niente più incomprensioni tra compagni di squadra insomma, il bene della Ferrari viene prima di ogni aspirazione personale. Quanto poi le intenzioni di Mattia Binotto siano recepite in pista dai piloti, è tutto da vedere, o meglio, da ...

F1 - GP Giappone 2019 : Charles Leclerc o Sebastian Vettel - chi è la vera prima guida in Ferrari? Un dubbio da sciogliere in vista del 2020 : Sebastian Vettel o Charles Leclerc? Siamo alla vigilia del prossimo round del Mondiale 2019 di F1, il Circus volge lo sguardo verso Suzuka (Giappone), dove la Rossa punta al quarto successo stagionale per dar seguito a una seconda parte d’annata convincente. Il weekend in Russia è stato quello dell’amarezza e delle polemiche per il Cavallino Rampante. Il problema tecnico sulla SF90 del tedesco ha privato anche l’altra di una ...

Pallavolo – World Cup : l’Italia pronta al debutto - martedì la prima sfida contro il Giappone : Per l’Italia è già tempo di voltare pagina e di concentrarsi sull’ultimo impegno di questa lunga e intensa stagione internazionale, ossia la quattordicesima edizione della World Cup martedì 1 ottobre si alzerà il sipario sulla 14° edizione della World Cup maschile e gli azzurri di Gianlorenzo Blengini faranno il proprio esordio contro i padroni di casa del Giappone (ore 12.20 italiane). AFP/LaPresse Dopo l’eliminazione ai quarti di ...

Ristorante Giapponese - giovane si lamenta per la troppa sporcizia - lo chef prima lo ascolta e poi gli spara : Un ragazzo è stato ferito gravemente dopo un litigio in un Ristorante. Il giovane 26 enne, secondo quanto riportato dalla radio moscovita Govorit Moskva, si era lamentato della deficitaria pulizia di un Ristorante giapponese in pieno centro di Mosca. Il ragazzo era in compagnia di amici e ha voluto fare le sue rimostranze direttamente allo chef del Ristorante. Lo chef, prima è stato in rigoroso silenzio ad ascoltarlo senza mai ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giappone davanti a Bulgaria dopo la prima rotazione del Gruppo A : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:36 Conclusa la prima rotazione, questa la classifica attuale: Giappone 29.000 Bulgaria 28.800 Ucraina 28.250 Cina 27.150 Finlandia 25.550 13:25 Mancano solo Cina e Canada per concludere la prima rotazione del Gruppo A, al comando sempre Giappone e poi Bulgaria. 13:19 Primo riscontro importante! Nell’esercizio misto la Bulgaria porta a casa un 28.800 ed è due decimi dietro il ...

Balene pilota catturate in Giappone si stringono in cerchio prima del massacro : immagini strazianti : I membri del Dolphin Project hanno documentato la cattura e il massacro di un branco di globicefali (o Balene pilota) nella baia della morte di Taiji, in Giappone. Alcuni degli animali sono stati selezionati per essere venduti a delfinari e parchi acquatici, gli altri sono stati tutti uccisi. prima della mattanza si sono radunati in cerchio nel recinto in cui erano stati confinati.Continua a leggere

Incendio prima del lancio - l’Htv-8 Giapponese non parte : Un Incendio sulla rampa di lancio del cosmodromo di Tanegashima ha costretto l'Agenzia spaziale giapponese, Jaxa a sospendere il lancio del razzo Mitsubishi con a bordo la navetta cargo Htv-8 diretta alla Stazione spaziale internazionale con circa 5 tonnellate e mezza di materiali e rifornimenti tra cui, in questo caso, anche nuove batterie al litio per la base orbitante. Circa 3 ore e mezza prima del lancio alla base del razzo si sono levate ...

Honda e - la prima elettrica di serie per il mercato europeo. Ecco la strategia Giapponese : Si chiama Honda e il modello a zero emissioni svelato dalla casa giapponese al Salone di Francoforte di quest’anno, ed è anche la prima auto di serie 100% elettrica che il marchio ha deciso di immettere sul mercato europeo. Si presenta come una citycar dal design iper-tecnologico ed essenziale: basti pensare già agli specchietti retrovisori laterali sostituiti da quelli digitali e supportati da un sistema di telecamere; o ai cinque schermi ...

Riaperta la caccia ai delfini in Giappone - massacrata la prima famiglia. Da luglio uccise 150 balene : La "baia della morte" di Taiji, in Giappone, dal primo settembre ha riaperto i battenti e i primi delfini sono stati già uccisi. I cacciatori di cetacei hanno sterminato una famiglia di grampi composta da cinque esemplari. Tredici tursiopi sono invece stati strappati dall'oceano per essere venduti a delfinari e parchi acquatici. 150 le balenottere di Bryde uccide da quando è ricominciata la caccia commerciale a luglio.Continua a leggere

LIVE Stati Uniti-Giappone basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : ultimo impegno per Team Usa nella prima fase : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli Stati Uniti ai raggi X – Il programma della sesta giornata – I roster delle 32 squadre – Stati Uniti-Repubblica Ceca – Stati Uniti-Turchia Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo incontro del girone E per gli Stati Uniti, opposti al Giappone in quel di Shanghai. Per Team USA è l’occasione di oliare in maniera migliore quei meccanismi ...

US Open – Buona la prima per Madison Keys - l’americana non lascia scampo alla Giapponese Doi : La tennista statunitense accede al secondo turno dello slam di casa battendo in due set la propria avversaria giapponese Davanti al pubblico di casa, Madison Keys stacca il pass per il secondo turno degli US Open, cominciando con il piede giusto l’ultimo slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di New York. L’americana non lascia scampo alla giapponese Doi, superandola con il punteggio di 7-5, 6-0 dopo poco più ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi out. E’ completo il quadro delle semifinali : c’è l’ucraina Bilodid e i Giapponesi Nagayama e Tonaki : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 09.09 Grazie per essere rimasti con noi in questa prima DIRETTA LIVE dei Mondiali di Judo. A più tardi per gli incontri che valgono le medaglie e il titolo iridato, in quel di Tokyo. h 09.07 Categoria maschile -60 Kg. Torneo di ripescaggio per il bronzo, semifinali: Yang (Tpe) vs. Smetov (Kaz) / Takato (Jap) vs. Aibek Uulu (Kgz) Torneo per l’oro, semifinali: Chkhvimiani (Geo) vs. Nagayama (Jap) ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi out. Bilodid in semifinale. Il Giappone si aggrappa a Nagayama e Tonaki : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 08.24 C’è un vincitore! E’ il kazako Kyrgyzbayev che costringe il suo avversario alla terza passività. Arriva il punto dell’affermazione, il quale si traduce nella qualificazione alla semifinale dove se la vedrà con l’uzbeko Lutfillaev. Al torneo di ripescaggio invece Aibek Uulu se la vedrà con Takato. h 08.20 Aibek Uulu e Kyrgyzbayev se la stanno vedendo in un match ...