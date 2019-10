Giappone | almeno 11 morti e danni immensi dopo il passaggio del tifone Hagibis

Il tifone Hagibis provoca il caos in Giappone : almeno 19 morti e “danni immensi” [FOTO] : Il tifone Hagibis ha provocato il caos in vaste aree del Giappone causando la morte di almeno 19 persone: oltre una dozzina i dispersi e almeno 140 persone sono rimaste ferite. Piogge torrenziali hanno ingrossato fiumi e innescato frane, secondo quanto riportato dai media locali. Il tifone ha causato almeno 48 frane in 12 prefetture, ha riferito il governo. Sono in corso operazioni di salvataggio in molte parti del Paese colpite da smottamenti e ...