Giallo a Ferrara | uomo morto in strada Testimone | “Scaricato da auto”

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 13 ottobre 2019) Scaricato dall’auto e abbandonato sul ciglio della. Si sa ancora poco dell’trovato senza vita ieri sera ain Corso Primo Maggio. Tratti europei ed età tra i 45 e i 50 anni, l’indossava una tuta e non aveva documenti con sé. Le indagini della Polizia Gli accertamenti della Polizia disono in corso e secondo quanto riferito da un, l'era in macchina con un'altra persona che avrebbe cercato di soccorrerlo dopo un malore, per poi scaricarlo e scappare con l'auto. Si sta cercando di verificare l'identità della vittima, e ovviamente le cause del decesso, anche se da un primo esame non ci sono segni evidenti di violenza sul corpo. Probabilmente verrà disposta un’autopsia per conoscere le cause della morte.

