Genova | poliziotto indagato per omicidio stradale

Genova - scontro tra scooter e volante della polizia : morto 25enne. Poliziotto indagato : Un ragazzo di 25 anni di origini cingalesi è morto nello scontro con una volante della polizia all’altezza di via Doufour a Genova. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la vettura del 113 con a bordo due poliziotti, che si stavano recando per un intervento in un supermercato Basko, arrivata al semaforo rosso all’incrocio di via Minghetti ha rallentato e, accertandosi che non arrivasse nessun veicolo, ha passato ...