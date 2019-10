Galà del cinema e della fiction | tutti i vincitori

L’INAF vince un finanziamento europeo per lo studio dell’ecosistema della nostra Galassia : Quattro gruppi di ricerca sparsi in tutta Europa e un solo, ambizioso obiettivo: realizzare il primo modello predittivo completo sulla formazione delle stelle e dei dischi protoplanetari nella Via Lattea. Saranno 12 i milioni di euro che finanzieranno nell’arco dei prossimi sei anni il progetto “ECOGAL: Understanding our Galactic Ecosystem”. Il finanziamento, l’unico riguardante l’astrofisica, è parte dei 363 milioni di euro assegnati quest’anno ...

Samsung riproporrà la promo con le offerte del 50% per i 10 anni dei Galaxy : I festeggiamenti per il decimo compleanno di Samsung Galaxy sono stati solo rimandati, presto Samsung comunicherà data e ora del nuovo appuntamento. L'articolo Samsung riproporrà la promo con le offerte del 50% per i 10 anni dei Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Ecco le offerte del 50% sullo shop Samsung per i 10 anni dei Galaxy : Samsung Galaxy festeggia il suo decimo compleanno con una serie di offerte interessanti su smartphone, tablet e wearable, solo su Samsung shop Italia. L'articolo Ecco le offerte del 50% sullo shop Samsung per i 10 anni dei Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Samsung festeggia i 10 anni dei Galaxy con offerte del 50% : Samsung Galaxy festeggia il suo decimo compleanno con una serie di offerte interessanti su smartphone, tablet e wearable, solo su Samsung Shop Italia. L'articolo Samsung festeggia i 10 anni dei Galaxy con offerte del 50% proviene da TuttoAndroid.

Balotelli dal cuore d’oro - regala divise - scarpe e palloni ai bambini del Burkina Faso [VIDEO] : Mario Balotelli è tornato nella sua Brescia. Già dalle prime partite sembra aver cambiato mentalità e aver trovato quella serenità che gli è mancata spesso in carriera. Da circa un anno Balotelli collabora con l’associazione “We Africa to red heart”. Gesto splendido dell’attaccante che ha regalato divise, scarpe e palloni ai ragazzi di un piccolo villaggio del Burkina Faso. I ragazzi avevano chiesto in dono il ...

Un polpastrello elettronico che regala il senso del tatto : Un piccolo lembo di pelle artificiale, realizzato in laboratorio a partire da morbido silicone, sulla punta delle dita per percepire forma e consistenza degli oggetti che tocchiamo: in poche parole, per imitare il senso del tatto. E nel modo più simile possibile a quello naturale. È un’opportunità che inizia a prendere corpo grazie ai ricercatori del Politecnico federale di Losanna, che fanno sapere in questi giorni di aver messo a punto ...

Samsung festeggia i 10 anni della famiglia Galaxy : il 10 ottobre sconti fino al 50% sul suo e-shop : La famiglia Samsung Galaxy compie 10 anni e festeggerà con la campagna promozionale "Power of 10 Celebration" con tanti sconti sullo store ufficiale. L'articolo Samsung festeggia i 10 anni della famiglia Galaxy: il 10 ottobre sconti fino al 50% sul suo e-shop proviene da TuttoAndroid.

Due offerte Amazon della settimana da non perdere - Huawei P30 e Samsung Galaxy S10e in vetrina dal 7 ottobre : Primo lunedì di ottobre e nuove offerte Amazon della settimana. Questo autunno inizia a regalarci in vetrina sullo store di Bezos delle occasioni interessanti di cui approfittare, almeno se si ha l'intenzione di acquistare uno smartphone di fascia medio-alta a buon prezzo. Le promozioni in partenza proprio oggi 7 ottobre sono due in particolare e riguardano il Huawei P30 ma apure il Samsung Galaxy S10 e. Esaminiamo per prima la proposta ...

VIDEO Inter-Juventus 1-2 - highlights e sintesi della partita : Higuain entra e regala il primo posto ai bianconeri : Nel posticipo delle ore 20.45 della settima giornata della Serie A di calcio il derby d’Italia vede la vittoria della Juventus che batte a domicilio l’Inter per 1-2. Tante emozioni in un primo tempo scoppiettante: vantaggio al 4′ di Dybala, a seguire traversa di CR7, pareggio dal dischetto di Lautaro Martinez al 18′. Sempre nella prima frazione c’è tempo anche per un gol annullato a Cristiano Ronaldo. Nella ripresa ...

Boss della camorra "affitta" una ragazza per regalare un figlio a un affiliato : Versati 10mila euro necessari per pagare una donna dell'Est europeo disposta a cedere il frutto di una sua gravidanza...

Boss di Camorra "affitta" donna dell'est per "regalare" un neonato a un affiliato : Un capoclan avrebbe ‘regalato’ un neonato a un proprio affiliato, versandogli i 10 mila euro necessari per pagare una donna dell’est europeo disposta a cedere il figlio.La vicenda, raccontata oggi dal quotidiano “Il Mattino”, emerge da una delle inchieste della Dda di Napoli sulle cosche della zona orientale della città.Il Boss, secondo quanto riferisce il giornale, sarebbe accusato di falso e alterazione di ...

Camorra - il boss che regala un neonato a un affiliato del clan : Un capoclan avrebbe 'regalato' un neonato a un proprio affiliato, versandogli i 10mila euro necessari per pagare una donna dell'est europeo disposta a cedere il frutto di una sua...

L’80enne serial killer ex macellaia regalava carne umana in gelatina ai bambini del suo quartiere : Alcune parti del corpo del suo inquilino furono ritrovate nel frigorifero di casa sua. Da qui, le indagini su Sofia Zhukova, 80enne arrestata per aver ucciso almeno sette persone. Secondo l’Independent, era lo scorso gennaio quando alcuni cani randagi furono visti azzuffarsi intorno a dei sacchi scaricati in strada, dai quali spuntava anche una mano. E stando al quotidiano russo Moskovskij Komsomolets, la mano apparteneva proprio ...

Assai deludente la modalità ad alte prestazioni per Samsung Galaxy S10 e Note 10 : gli ultimi test : Sta sollevando non poche polemiche in questi giorni la vicenda relativa alla modalità ad alte prestazioni per top di gamma come i vari Samsung Galaxy S10 e Note 10. Con il primo device, più in particolare, nei giorni scorsi abbiamo osservato come siano stati pianificati alcuni progetti molto interessanti tramite gli aggiornamenti in programma (ne abbiamo parlato qui), ma evidentemente non ci sono grosse prospettive sulle feature che vogliamo ...