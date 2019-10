Furto da 10mila euro al centro commerciale. Tre arresti

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Valentina Dardari Sono stati inseguiti e arrestati dai carabinieri i tre peruviani che hanno commesso il colpoSono stati arrestati dai militari i tre peruviani che hanno commesso undanel parcheggio di un. A Crema i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto i tre colpevoli dei reati di resistenza a pubblico ufficiale eaggravato in concorso. I militari dell’Arma, nel pomeriggio dell’11 ottobre, hanno inseguito e fermato i tre uomini, tutti di origine peruviana, che avevano rubato 150 capi di abbigliamento da un autocarro parcheggiato all’interno delGran Rondò di Crema. Il valore complessivo del bottino si aggirerebbe attorno ai.I tre avrebbero portato via tre cartoni dal mezzo, dopo aver sganciato il telone e sbloccato le paratie. Una ...

