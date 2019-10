Formula 1 | Wolff al settimo cielo | “non mi aspettavo di vincere | abbiamo eguagliato la

Fonte : sportfair

(Di domenica 13 ottobre 2019) Il team principal della Mercedes ha espresso la propria felicità per il successo ottenuto in Giappone e per il titolo mondiale Costruttorinon è mai semplice, confermarsi è ancora più complicato, farlo sei volte consecutive è davvero impressionante. La Mercedes è campione del mondo Costruttori per la sesta volta, eguagliando il record della Ferrari di Schumacher e Jean Todt, primato che sembrava impossibile da raggiungere. Photo4/LaPresse Il team di Brackley ce l’ha fatta e Totonon può far altro che lasciarsi andare alla festa: ”sono molto felice per la squadra,il record della Ferrari di Schumacher e Todt. Per lo sport e il record siamo molto contenti perché è molto difficile motivarsi ogni anno, rimanere innovativi, spingere e continuare a sviluppare.la gara in Giappone? Non ci speravo perché ci mancava la velocità sul giro ...

FormulaPassion : Wolff entusiasta dei sei titoli costruttori consecutivi - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #F1 #Suzuka @ValtteriBottas: 'Me la sono goduta'. #Wolff: 'Non credevo di farcela' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #F1 #Suzuka @ValtteriBottas: 'Me la sono goduta'. #Wolff: 'Non credevo di farcela' -