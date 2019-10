Formula 1 – Vettel sorridente | Leclerc si accontenta e Bottas battagliero | le parole dei

Formula 1 - Binotto mette a tacere le voci di mercato : “vi dico cosa faranno nel 2020 Vettel e Leclerc” : Il team principal della Ferrari è intervenuto telefonicamente al Festival dello Sport, soffermandosi sul dualismo tra Vettel e Leclerc C’è un Gran Premio da correre domani a Suzuka, ma Mattia Binotto ha voluto comunque intervenire telefonicamente al Festival dello Sport di Trento, salutando da lontano gli ospiti e i tifosi presenti alla kermesse. Photo4/LaPresse Il team principal della Ferrari ha sfruttato l’occasione per ...

Formula 1 – Nessuna distrazione per Vettel nel sabato senza qualifiche di Suzuka : “di certo non starò a giocare ai videogiochi” : Sebastian Vettel preferisce attività diverse da Max Verstappen per il sabato lontano dalla pista a Suzuka sabato di inattività in pista a Suzuka: gli organizzatori del Gp del Giappone hanno deciso di annullare le Fp3 e spostare a stanotte le qualifiche, a poche ore dalla gara, a causa della minaccia del tifone Hagibis. Se Max Verstappen aveva affermato che, nel caso di inattività in pista, avrebbe sfidato alla playstation i suoi colleghi, ...

Formula 1 - l’ammissione di Binotto : “Vettel e Leclerc? Succederà di nuovo che…” : Il team principal della Ferrari è tornato a parlare del rapporto tra Vettel e Leclerc, sottolineando come accadranno di nuovo situazioni come quella di Sochi Mattia Binotto ha affrontato Vettel e Leclerc nel corso di questa settimana, mettendo in chiaro come gli interessi della Ferrari siano superiori a qualsiasi pilota. La gestione del rapporto tra il tedesco e il monegasco si fa di settimana in settimana sempre più complicata, dunque il ...

Formula 1 - brutte sensazioni per Vettel in Giappone : “la Mercedes è forte - difficile recuperare il gap” : Il pilota tedesco ha analizzato le prime due sessioni di libere, tradendo un pizzico di preoccupazione considerando la velocità di Mercedes e Red Bull Prima giornata complicata per la Ferrari, costretta ad inseguire la Mercedes già dopo le prime due sessioni di prove libere. Vettel e Leclerc faticano sul tracciato di Suzuka, prendendo la paga anche da Verstappen, piazzatosi alle spalle delle due Frecce d’Argento nelle ...

DIRETTA Formula 1/ Prove libere Fp2 : primo Bottas - 4° Vettel - Gp Giappone 2019 - : DIRETTA FORMULA 1, Prove libere Fp2, Gp Giappone 2019,: si sono concluse le libere numero due di Suzuka, con Bottas in vetta

Formula 1 - Hamilton attacca la Ferrari : “Vettel non è più il pilota numero uno” : Un week-end di fuoco. Non basta il maltempo, che rischia di sconvolgere il programma del GP di Giappone per la Formula 1. Lewis Hamilton ha deciso di aumentare la tensione, provocando la Ferrari. Il britannico, campione del mondo in carica, ha parlato dell’episodio accaduto a Sochi, con lo scambio di posizioni tra Vettel e Leclerc. Per Hamilton Vettel ha perso il ruolo di guida numero uno nella Rossa, come riportato da Marca: “È una ...

Formula 1 - Leclerc prima del Gran Premio del Giappone dichiara : 'Con Vettel tutto risolto' : In vista del Gran Premio del Giappone Charles Leclerc precisa che all'interno del team Ferrari (e con Sebastian Vettel) non ci saranno più fraintendimenti: tutto è chiarito nell'assoluto interesse della squadra. Niente più incomprensioni tra compagni di squadra insomma, il bene della Ferrari viene prima di ogni aspirazione personale. Quanto poi le intenzioni di Mattia Binotto siano recepite in pista dai piloti, è tutto da vedere, o meglio, da ...

Formula 1 - Hamilton avverte Vettel : “Seb non è più il numero uno - vi dico cosa sta combinando la Ferrari” : Il pilota della Mercedes ha provato a spiegare la situazione venutasi a creare tra Vettel e Leclerc, esprimendo il proprio punto di vista Lewis Hamilton appare molto incuriosito dalla situazione venutasi a creare in Ferrari tra Leclerc e Vettel, giunti ai ferri corti dopo un avvio di campionato alquanto tranquillo. Photo4/LaPresse Binotto fatica a tenere a bada i due piloti, protagonisti anche a Sochi di un siparietto tutt’altro che ...

Formula 1 – Vettel ama il Giappone : il tedesco a Suzuka con un casco speciale [FOTO] : Vettel omaggia il Giappone con un casco speciale: ecco la livrea del nuovo elmetto del tedesco della Ferrari E’ tutto pronto a Suzuka per il 17° appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno già incontrato i fan oggi sul circuito e risposto alle domande dei giornalisti in vista del Gp del Giappone, in programma per domenica, minacciato dal tifone Hagibis. I piloti, nonostante la minaccia maltempo, amano essere in ...

Formula 1 – Vettel - la battaglia con Leclerc e l’ordine non rispettato a Sochi : “ecco cosa ci siamo detti con Binotto” : Sebastian Vettel pronto per il weekend di gara di Suzuka, prima di pensare al Giappone il tedesco chiarisce la situazione in casa Ferrari a seguito del Gp di Russia Suzuka è pronta per ospitare il Gp del Giappone: oggi i piloti hanno incontrato fan e giornalisti in attesa di poter tornare in pista dopo la settimana di pausa a seguito del Gp di Sochi, per battagliare nuovamente. Il weekend giapponese potrebbe essere rovinato dal tifone ...

Formula 1 - Vettel senza penalità in Giappone : montata la MGU-K di Melbourne sulla Ferrari del tedesco : Il quattro volte campione del mondo non incapperà in nessuna penalità a Suzuka, utilizzando la MGU-K portata in pista a Melbourne Sebastian Vettel non subirà nessuna penalità in occasione del Gran Premio del Giappone, nonostante la rottura della MGU-K avvenuta nel corso della gara di Sochi. Lapresse La Ferrari utilizzerà sulla monoposto del tedesco una unità utilizzata ad inizio stagione a Melbourne, senza dunque ripercussioni sulla power ...

Formula 1 – Il Gp del Giappone speciale per Vettel : “quello di Suzuka è il circuito che preferisco - ecco perchè” : Sebastian Vettel motivato e carico alla vigilia del Gp del Giappone: le parole del ferrarista in vista della gara di Suzuka La Formula 1 torna protagonista e lo fa in Giappone: domenica mattina si correrà infatti il 17° appuntamento stagionale, sul circuito di Suzuka, dove Vettel andrà a caccia del riscatto dopo il ritiro di Sochi per un problema al motore. Photo4/LaPresse “Quello di Suzuka è con ogni probabilità il circuito che ...

Formula 1 - penalità per Vettel sulla griglia di partenza del Gp del Giappone? Le ultime novità da Maranello : I meccanici della Rossa stanno lavorando sul motore di Vettel, le ultime indiscrezioni confermano come la penalità sia scongiurata La Ferrari tira un sospiro di sollievo, il motore di Sebastian Vettel è salvo. Nonostante il problema occorso al tedesco durante il giro 27 del Gp di Sochi, i meccanici del Cavallino sono riusciti a salvare la MGU-K ammutolitasi in Russia, permettendo così al tedesco di non incorrere in penalità in ...

