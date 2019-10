Formula 1 | morto l' ex pilota Nanni Galli | leggenda dei circuiti negli anni 70

Tragedia in Formula 2 : morto il pilota francese Anthoine Hubert : Era da poco iniziata la gara di Formula 2 quando il pilota francese Anthoine Hubert, nel corso del secondo giro, sulla velocissima salita dell’Eau Rouge del circuito di Spa-Francorchamps, ha perso il controllo della sua vettura finendo prima contro le barriere, rimbalzando poi in pista fino a venire travolto in pieno dalla vettura di Juan Manuel Correa (nell'incidente coinvolti anche Giuliano Alesi e Marino Sato, usciti illesi). Lo ...

