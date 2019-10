Formula 1 | la Mercedes si prende il sesto titolo iridato consecutivo | la classifica

Formula 1 - Toto Wolff non si fa ingannare dalla Ferrari : il team principal della Mercedes ‘smaschera’ il Cavallino : L’austriaco ha sottolineato come la Ferrari non abbia mostrato tutto il suo potenziale nelle prove libere del venerdì a Suzuka Il week-end di Suzuka è iniziato oggi nel segno della Mercedes, che ha chiuso al comando entrambe le sessioni di prove libere con Bottas davanti a tutti. Photo4/LaPresse Un feeling immediato tra la W10 e il tracciato nipponico, che ha costretto Ferrari e Red Bull a inseguire fin dal primo giorno, obbligandole ...

Formula 1 - brutte sensazioni per Vettel in Giappone : “la Mercedes è forte - difficile recuperare il gap” : Il pilota tedesco ha analizzato le prime due sessioni di libere, tradendo un pizzico di preoccupazione considerando la velocità di Mercedes e Red Bull Prima giornata complicata per la Ferrari, costretta ad inseguire la Mercedes già dopo le prime due sessioni di prove libere. Vettel e Leclerc faticano sul tracciato di Suzuka, prendendo la paga anche da Verstappen, piazzatosi alle spalle delle due Frecce d’Argento nelle ...

Formula 1 – Concluse le FP1 a Suzuka - Bottas guida la doppietta Mercedes : qualifiche spostate a domenica mattina [TEMPI] : Le FP1 di Suzuka si concludono con la doppietta Mercedes firmata Bottas-Hamilton davanti a Vettel e Leclerc: le qualifiche intanto slittano alla domenica mattina a causa del tifone Hagibis Nonostante la minaccia incombente del tifone Hagibis, i piloti di Formula 1 scendono in pista a Suzuka per le FP1 del Gp del Giappone. La prima sessione di prove libere si chiude nel segno delle Mercedes che, complici le novità portate in pista, firmano ...

Formula 1 – Bottas non vede l’ora di correre : “aggiornamenti importanti a Suzuka - maggiori prestazioni per la Mercedes” : Valtteri Bottas è pronto per la gara di Suzuka: il nuovo pacchetto di aggiornamento della Mercedes dovrebbe garantire migliori prestazioni in pista Dopo la doppietta in Russia, nonostante la Ferrari si sia dimostrata sempre una rivale piuttosto agguerrita, la Mercedes ha tutta l’aria di voler replicare a Suzuka e mettere una seria ipoteca sul Mondiale. Il compito potrà essere facilitato da un nuovo pacchetto di aggiornamento che la ...

Formula 1 - il Gp del Giappone può consegnare il titolo Costruttori : Mercedes campione del mondo a Suzuka se… : Il team di Brackley può festeggiare il titolo iridato dei Costruttori già a Suzuka, basterà conquistare 14 punti in più della Ferrari Il Gran Premio del Giappone potrebbe già consegnare il titolo mondiale Costruttori alla Mercedes, basterà infatti conquistare quattordici punti sulla Ferrari per festeggiare già a Suzuka. Il calcolo infatti è presto fatto: nelle restanti quattro gare del Mondiale si potranno conquistare 176 punti e, al ...

Formula 1 - Mercedes agguerrita a Suzuka : Wolff svela importanti novità per il Gran Premio del Giappone : Il team principal della Mercedes ha rivelato che sono previsti degli aggiornamenti sulle macchine di Hamilton e Bottas per il week-end di Suzuka La Mercedes non sta con le mani in mano e, in vista del Gran Premio del Giappone, ha deciso di sviluppare ulteriormente la W10. Stando a quanto riferito da Toto Wolff, sono previsti degli aggiornamenti sulle monoposto di Hamilton e Bottas a Suzuka, un passo in avanti per provare a contrastare con ...

Formula 1 - Marko mette in guardia Ferrari e Mercedes : “nel 2020 colmeremo il gap di potenza” : Il super consulente del team austriaco ha parlato in ottica 2020, sottolineando come la Red Bull pareggerà Ferrari e Mercedes come potenza del motore La Red Bull non ha più intenzione di recitare il ruolo di terzo incomodo nel Mondiale di Formula 1 e, in vista del 2020, sta mettendo a punto insieme alla Honda un piano di sviluppo della power unit. photo4/Lapresse Un lavoro certosino che porterà il team di Milton Keynes al livello di ...

Formula 1 - Mercedes rinfrancata dalla doppietta di Sochi : previste novità importanti per il Gp del Giappone : Il team campione del mondo non ha smesso di sviluppare la W10, nonostante i due titoli mondiali siano ormai quasi in cassaforte La crescita della Ferrari spinge la Mercedes a non adagiarsi sugli allori, proseguendo nello sviluppo della monoposto di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Photo4/LaPresse La doppietta ottenuta a Sochi, su gentile concessione del Cavallino, ha rinfrancato il team di Brackley che adesso è pronta a mettere in pista ...

Formula E - La Venturi diventa team cliente della Mercedes : Si alza l'attenzione attorno alla Formula E che, tra qualche giorno, scenderà in pista per i primi test che porteranno team e piloti a entrare nel vivo della sesta stagione della storia della categoria. Una delle novità di quest'anno sarà il debutto della Mercedes con il proprio team ufficiale. L'impegno della Stella si moltiplica e oggi è stato annunciato un accordo per la fornitura tecnica della Venturi Racing che, di fatto, diventa team ...

Formula 1 - la Mercedes sente già in tasca i due titoli mondiali : arriva la conferma ‘indiretta’ di Wolff : Il team principal della Mercedes ha ammesso che non verranno più introdotti nuovi aggiornamenti sulle monoposto di Hamilton e Bottas da qui alla fine della stagione La Mercedes ha deciso di non apportare più aggiornamenti sulle W10 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, una scelta dovuta al netto vantaggio accumulato sia nella classifica piloti che in quella Costruttori, dove ormai manca solo l’aritmetica per festeggiare entrambi i ...

Formula 1 - Mercedes sempre più vicina al Mondiale : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Russia : Il team di Brackley viaggia verso l’ennesimo titolo iridato, consolidando il proprio vantaggio in classifica con la doppietta di Sochi Una doppietta per volare ancora più su nella classifica Costruttori, avvicinandosi considerevolmente all’ennesimo titolo iridato dell’era ibrida. La Mercedes trionfa in Russia e allunga sulla Ferrari, portando il proprio vantaggio a 162 punti sul team di Maranello. Una battaglia ormai ...

Formula 1 – Mercedes - Bottas fra difficoltà e strategia : “Ferrari più veloci in rettilineo - dunque abbiamo pensato di…” : Dopo la quarta posizione nelle qualifiche di Sochi Valtteri Bottas fa luce sulla strategia Mercedes: Ferrari troppo veloce, le ‘Frecce d’Argento’ proveranno a rincorrere Non va oltre il quarto posto Valtteri Bottas nelle qualifiche di Sochi. In una pista che in passato gli è sempre stata favorevole, il pilota finlandese non riesce ad esprimersi al meglio, finendo addirittura quinto e guadagnando una posizione solo grazie ...

Formula 1 – Ferrari - Binotto ne è convinto : “Leclerc è una realtà - contenti di Vettel. Abbiamo messo pressione alla Mercedes” : Mattia Binotto contento per la pole position di Charles Leclerc a Sochi: il team principal della Ferrari si complimenta con il pilota monegasco e parla delle differenze fra la Rossa e la Mercedes Sesta pole position dell’anno, quarta consecutiva, è un Charles Leclerc in grande spolvero quello che a Sochi si mette davanti ad Hamilton e al compagno di squadra Vettel (3°), guadagnandosi il primo posto in griglia nel Gp di ...

Formula 1 - svolta-McLaren : torna ai motori Mercedes dal 2021 e si candida ai piani altissimi : La notizia era nell'aria, ma ora è ufficiale: la McLaren abbandonerà i motori Renault per tornare a montare quelli Mercedes a partire dal Mondiale 2021. Un ritorno al passato per la scuderia inglese di Woking, che con i motori Mercedes è riuscita ad ottenere notevoli successi: tre Mondiali piloti (n