Formula 1 – Doppietta Ferrari a Suzuka | la griglia di partenza del Gp del Giappone

Formula 1 – Concluse le FP1 a Suzuka - Bottas guida la doppietta Mercedes : qualifiche spostate a domenica mattina [TEMPI] : Le FP1 di Suzuka si concludono con la doppietta Mercedes firmata Bottas -Hamilton davanti a Vettel e Leclerc: le qualifiche intanto slittano alla domenica mattina a causa del tifone Hagibis Nonostante la minaccia incombente del tifone Hagibis, i piloti di Formula 1 scendono in pista a Suzuka per le FP1 del Gp del Giappone. La prima sessione di prove libere si chiude nel segno delle Mercedes che, complici le novità portate in pista, firmano ...

Formula 1 - Mercedes rinfrancata dalla doppietta di Sochi : previste novità importanti per il Gp del Giappone : Il team campione del mondo non ha smesso di sviluppare la W10, nonostante i due titoli mondiali siano ormai quasi in cassaforte La crescita della Ferrari spinge la Mercedes a non adagiarsi sugli allori, proseguendo nello sviluppo della monoposto di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Photo4/LaPresse La doppietta ottenuta a Sochi, su gentile concessione del Cavallino, ha rinfrancato il team di Brackley che adesso è pronta a mettere in pista ...