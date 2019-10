Fiorentina | infortunio per Federico Chiesa in Nazionale | l’esito degli esami medici

Infortunio Chiesa - l’esito degli esami : sospiro di sollievo per la Fiorentina : Infortunio Chiesa – Federico Chiesa è stato sottoposto oggi ad alcuni accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolo-tendinee: un sospiro di sollievo per il talento della Fiorentina e per la stessa società viola. Chiesa è stato costretto ad uscire al 39′ del primo tempo di Italia-Grecia per un fastidio fisico, dopo aver sentito una fitta ai flessori. In accordo con la Nazionale il giocatore ha lasciato il ritiro ...

Infortunio Chiesa - il centrocampista della Fiorentina si ferma durante Italia-Grecia : Infortunio Chiesa – Si sta giocando Italia-Grecia. Tegola per gli Azzurri, ma soprattutto per la Fiorentina. Federico Chiesa si è dovuto arrendere ad un problema muscolare accusato poco prima del 40′. L'esterno della Nazionale e dei viola si è infortunato al flessore durante uno scatto sulla fascia destra. Nei prossimi giorni verrà valutata l'entità del problema.

Infortunio Milenkovic - problemi per il difensore della Fiorentina : Infortunio Milenkovic – Apprensione in casa Fiorentina per le condizioni del difensore Nikola Milenkovic in vista del lunch match di domani contro l’Udinese, il calciatore è a rischio forfait. Il calciatore ha saltato la partitella finale ma c’è comunque ottimismo per il recupero, salvo sorprese Montella dovrebbe schierare la stessa formazione della trasferta vittoriosa contro il Milan. In porta Dragowski, difesa composta ...

Notizie del giorno – Svolta stadio Fiorentina - Samp-Torino a rischio - infortunio Icardi : Svolta stadio Fiorentina – “La Soprintendenza è stata molto disponibile a prendere in esame ogni ipotesi di restyling dello stadio Franchi, abbiamo fatto anche incontri e sopralluoghi, tuttavia ho compreso in modo abbastanza chiaro che non vi sono le condizioni tecniche e giuridiche per autorizzare la demolizione delle curve, stante l’interesse culturale di uno stadio che è considerato un monumento nazionale. Pertanto crescono ...

Fiorentina-Juventus - Sarri preoccupato per l’infortunio di Douglas Costa : Brutta partita per la Juventus nella gara di campionato contro la Fiorentina, scialbo 0-0 e poche occasioni da gol. Intervista di Sarri ai microfoni di Sky Sport. “Non abbiamo fatto una partita di alto livello dal punto di vista tecnico. Situazione complicatissima perché la Fiorentina ha fatto una buona gara, e noi invece abbiamo dovuto rinunciare a tre cambi, in questo momento della stagione fa tanta differenza giocare alle 15 o ...