Festa M5S | lavoratori protestano contro Di Maio | ' Non ha rispettato le promesse fatte'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) All’esterno della Mostra d’Oltremare di Napoli, che ospita ladi Italia 5 stelle, è andata in scena una contestazioneil ministro degli esteri Luigi Diportata avanti da parte deidi pubblica utilità e dadisoccupati del movimento 7 novembre: entrambi hanno chiesto al M5S e a Didi non deludere leauspicando che le cose cambino al più presto. La protestaLuigi DiGiovanni Pagano di Apu Campania, all'esterno dellaItalia 5 Stelle, ha guidato una piccola protestal'ex ministro del lavoro Disostenendo che l'ex vicepremier a luglio aveva promesso una norma, nel decreto salva imprese, per tutelare idi pubblica utilità. "Siamo qui per ricordargli che ci sono cose più importanti del taglio dei parlamentari e non c'è proprio nulla da festeggiare". Un ex lavoratore di pubblica utilità del ...

Agenzia_Ansa : #M5s, Grillo compare in video mascherato da Joker, poi dal palco della festa sferza: 'Siamo cambiati, basta pensare… - Agenzia_Ansa : Urla e insulti all'arrivo della #Raggi alla festa @Mov5Stelle, nel mirino @redazioneiene #VIDEO - vilmamoronese : Ragazzi ci vediamo sabato e domenica a Napoli per #Italia5Stelle in occasione della nostra festa che quest'anno è s… -