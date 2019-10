Farina Ania a ‘Tennis and Friends’ | “Settore assicurativo impegnato in prevenzione”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019) Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di ‘Tennis and Friends ‘ Salute e Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.La presidente diMaria Biancaha confermato l’impegno del settorenel campo della prevenzione: ‘Il settoresupporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazioneorganizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d’Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all’interno di ...

