F1 | GP Giappone 2019 | le pagelle Bottas risorge dalle proprie ceneri | Ferrari male al

Valtteri Bottas F1 - GP Giappone 2019 : “Sapevo che avrei avuto delle chance e le ho sfruttate. Mi sono divertito molto” : Weekend quasi perfetto quello del GP del Giappone 2019 per il finlandese Valtteri Bottas. Dopo un venerdì da assoluto dominatore e una qualifica in cui è riuscito a mettersi alle spalle il compagno Lewis Hamilton, l’alfiere della Mercedes ha sfruttato al meglio le indecisioni dei due piloti della Ferrari al via per passare in testa e poi condurre in tutta autorevolezza la sua corsa fino al successo finale. Con il terzo posto del compagno ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Hamilton sempre leader a +64 su Bottas - Leclerc 3° : Il Gran Premio del Giappone 2019 è andato in archivio con la vittoria di Valtteri Bottas su Mercedes davanti al tedesco Sebastian Vettel (Ferrari) e al compagno di squadra britannico Lewis Hamilton. Hamilton è sempre leader del Mondiale di Formula 1 con 64 punti di vantaggio su Bottas e 115 sul monegasco Charles Leclerc, mentre Max Verstappen e Sebastian Vettel sono appaiati in quarta posizione a 126 punti dalla vetta. Buon passo avanti di Sainz ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Giappone 2019 : risultato e classifica gara. Bottas vince davanti a Vettel e Hamilton - 6° Leclerc : Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Giappone 2019, 17° round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il finnico della Mercedes ha preceduto sul traguardo di Suzuka la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel ed il compagno di squadra britannico Lewis Hamilton. Ottimo quarto posto per la Red Bull di Alexander Albon, bene anche Carlos Sainz in quinta piazza, mentre la seconda Rossa di Charles Leclerc ha raccolto solo un sesto posto a causa di una ...

F1 - GP Giappone 2019 : jump-start di Sebastian Vettel. Perché non è stato penalizzato? : Il Gran Premio del Giappone 2019 di F1 era iniziato in questa lunga domenica nel migliore dei modi per la Ferrari, che aveva conquistato con pieno merito per la terza volta in stagione tutta la prima fila durante le qualifiche rinviate al mattino. Sebastian Vettel, in splendida forma, aveva sfruttato al meglio l’extra potenza della Rossa per trovare il nuovo record della pista e la seconda pole position dell’anno, davanti al compagno ...

La super giornata della Formula 1 ha raddoppiato il proprio spettacolo domenica 13 ottobre, in quanto si sono disputate sia le qualifiche che il GP del Giappone 2019. Il tifone Hagibis, che ha provocato il rinvio delle prove ufficiali ieri, è passato e il sole è tornato a splendere sul suolo nipponico. La Mercedes riparte da un ottimo venerdì nel quale pare essere tornata l'imbattibile scuderia della prima parte di stagione, ma la Ferrari

Ordine d’arrivo F1 - GP Giappone 2019 : risultato e classifica gara : Ordine D’ARRIVO GP Giappone F1 2019: risultato E classifica 1. Bottas (Mercedes) 2. Vettel (Ferrari) 3. Hamilton (Mercedes) 4. Albon (Red Bull) 5. Sainz (McLaren) 6. Leclerc (Ferrari) 7. Gasly (Toro Rosso) 8. Ricciardo (Renault) 9. Stroll (Racing Point) 10. Hulkenberg (Renault) 11. Perez (Racing Point) 12. Norris (McLaren) 13. Kvyat (Toro Rosso) 14. Grosjean (Haas) 15. Giovinazzi (Alfa Romeo) 16. Magnussen (Haas) 17. Raikkonen (Alfa ...

Mattia Binotto F1 - GP Giappone 2019 : “Questa pole vale tanto. Briefing con i piloti? Non è necessario” : Raramente si era visto Mattia Binotto così contento e del resto pochi avrebbero previsto che la Ferrari potesse realizzare la pole position del GP del Giappone, 17° round del Mondiale 2019 di F1. Ancor meno era prevedibile una prima fila tutta “Rossa”. In un weekend molto particolare, nel quale il time-attack e la corsa sono previste nello stesso giorno per via del tifone Hagibis, il Cavallino Rampante ha confermato i grandi ...

Valtteri Bottas F1 - GP Giappone 2019 : “Soddisfatto del mio giro ma la posizione non è il massimo” : La Mercedes partiva con tutti i favori del pronostico nelle qualifiche del GP del Giappone 2019 di F1, dopo un venerdì di prove libere dominante. Il finlandese Valtteri Bottas era pronto a ritrovare la via della pole position, vista la maggior confidenza trovata fin da subito anche rispetto al compagno Lewis Hamilton, ma oggi la Ferrari ha scoperto le proprie carte e ha occupato interamente la prima fila, lasciando un po’ delusi gli uomini ...

Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Soddisfatto del mio giro - Vettel è stato più veloce” : Una mattinata da ricordare per la Ferrari a Suzuka (Giappone), sede del 17° round del Mondiale 2019 di F1. Il Cavallino Rampante, inaspettatamente, ha monopolizzato la prima fila con il tedesco Sebastian Vettel (pole position) e il monegasco Charles Leclerc, a dimostrazione che la Rossa ha compiuto un grande salto di qualità su di una pista in cui sembrava che le Mercedes dovessero dominare. Ovviamente, guardandola in ottica personale, Leclerc ...

Griglia di partenza F1 - GP Giappone 2019 : risultato e classifica qualifiche. Doppietta Ferrari davanti alle Mercedes! : Uno splendido Sebastian Vettel centra la pole position del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno. In una Suzuka soleggiata ma nella quale il vento la fa da padrone il tedesco della Ferrari ha fatto segnare il miglior tempo nel Q3 precedendo Charles Leclerc, quindi le due Mercedes e le due Red Bull. Ferrari in pole position a Suzuka dopo ben 13 anni! Di seguito la Griglia di partenza del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno che ...

Griglia di partenza F1 - GP Giappone 2019 : risultato e classifica qualifiche : Sono in corso di svolgimento le qualifiche in una ventosa Suzuka. Dopo la Q2 comandano le Mercedes con Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton, quindi Alexander Albon e le Ferrari. Di seguito la Griglia di partenza del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno che scatterà alle ore 7.10 italiane. Griglia DI partenza GRAN PREMIO Giappone 2019 – F1 1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’27″688 15 2 44 L. Hamilton (B) Mercedes ...