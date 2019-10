F1 | GP Giappone 2019 | la gara anonima di Charles Leclerc Brutta partenza | l’incidente

F1 - GP Giappone 2019 : il nuovo ordine d’arrivo. Leclerc 7° - penalizzato di 15? e Ricciardo sale in sesta posizione : E’ stato senza dubbio il GP del Giappone dei rimpianti per la Ferrari. Il 17° round del Mondiale 2019 di F1 aveva regalato un time-attack esaltante alla Rossa, in una domenica davvero particolare in cui tutto è avvenuto nel giro di poche ore (time-attack e gara) per via del tifone Hagibis che si è abbattuto nel territorio asiatico. La pole del tedesco Sebastian Vettel e il secondo tempo del compagno di team Charles Leclerc lasciavano ...

F1 - GP Giappone 2019 : Ferrari - passo gara non all’altezza della Mercedes. Gap ancora evidente su piste ad alto carico aerodinamico : Avanti. Tempestivo stop. E poi via, al limite del regolamento. La partenza di Sebastian Vettel nel GP del Giappone 2019 di Formula 1 è stata subito una prima doccia fredda che la corsa sarebbe andata in maniera molto diversa da quella che i tanti tifosi che si erano svegliati nel cuore della notte avevano sognato dopo le qualifiche. E pochi metri più tardi ci ha pensato Charles Leclerc, già partito abbastanza male, a completare il disastro ...

Toto Wolff F1 - GP Giappone 2019 : “Sei titoli sono motivo di orgoglio - dopo le qualifiche non pensavamo di vincere” : Il Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno (clicca qui per la cronaca) non poteva concludersi in maniera migliore per la Mercedes. Vittoria dopo la prima fila tutta Ferrari delle qualifiche del mattino, Valtteri Bottas “premiato” con il gradino più alto del podio e, non ultimo, il sesto titolo Costruttori consecutivo per il team di Brackley. Da quanto è sbarcato l’ibrido nella massima categoria del motorsport, non ...

F1 - GP Giappone 2019 : Valtteri Bottas e il gentile omaggio della Mercedes. Un “ringraziamento” per una vita da scudiero : Il Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno (clicca qui per la cronaca) ha messo in mostra una grossa novità. Per la prima volta, forse da sempre, una strategia della Mercedes (che oggi ha meritatamente festeggiato il suo sesto titolo nel Mondiale Costruttori) è andata a favore di Valtteri Bottas e non di Lewis Hamilton. Una vera e propria prima volta, che ha numerose spiegazioni, tutte decisamente sensate. Il team di Brackley, in soldoni, ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Non meritavamo questo risultato - dobbiamo migliorare in gara” : Il weekend del Gran Premio di Giappone 2019 non si è chiuso nel migliore dei modi per Charles Leclerc, relegato in sesta posizione sul traguardo dopo essere scattato dalla seconda piazzola in griglia di partenza. Proprio lo scatto al via è stato decisivo per la gara del monegasco, il quale è entrato in contatto con la Red Bull di Verstappen danneggiando l’alettone anteriore e dovendo rientrare ai box anticipatamente. Di seguito il VIDEO ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : il primo giro della gara di Suzuka : Il Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno, come spesso capita, ha vissuto emozioni notevoli già dai primi metri. La pessima partenza delle Ferrari ha dato il via agli attacchi di Bottas e Hamilton, quindi Verstappen che attacca Leclerc e ne paga le conseguenze. Andiamo a rivivere i momenti più interessanti della partenza della gara di Suzuka. VIDEO: IL primo giro DI Suzuka alessandro.passanti@oasport.it Twitter: ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : l’ultimo giro completo della gara con il duello Vettel-Hamilton : Il Gran Premio del Giappone 2019 si è concluso con il netto successo della Mercedes con Valtteri Bottas, capace di prendersi la leadership della gara in partenza per poi mantenerla sostanzialmente fino alla bandiera a scacchi al netto delle varie strategie. Il finlandese ha preceduto sul podio la Ferrari di Sebastian Vettel e l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, sempre più vicino al titolo iridato piloti. Di seguito il VIDEO ...

F1 - GP Giappone 2019 : ennesimo disastro Ferrari. Prima fila vanificata con una partenza disarmante : Alzarsi alle 3 del mattino e poi ritrovarsi le due Ferrari in Prima fila in Giappone, sede del 17° round del Mondiale 2019 di F1, è qualcosa che ha riportato ai ricordi “Schumacheriani”. Del resto, 8 pole position quest’anno proprio poche non sono e il centro del tedesco Sebastian Vettel e il secondo crono del monegasco Charles Leclerc avevano creato forti aspettative. L’obiettivo “update” per la vittoria a ...

Max Verstappen F1 - GP Giappone 2019 : “Deluso per l’esito della corsa. Incidente con Leclerc? Mi sembra che le cose siano chiare…” : Un risultato deludente per l’olandese Max Verstappen quello del GP del Giappone, 17° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka il pilota della Red Bull, autore di un ottimo scatto al via, è stato centrato dal monegasco Charles Leclerc (in lotta per la terza posizione), riportando danni importanti alla propria vettura e dovendosi ritirare. Un episodio su cui ancora si attende il giudizio da parte della Direzione Gara ma è ...

Mattia Binotto F1 - GP Giappone 2019 : “Non abbiamo raccolto quanto seminato in qualifica” : Matta Binotto non è certo soddisfatto dopo il Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno. Dopo la strepitosa doppietta nel corso delle qualifiche la scuderia di Maranello confidava in ben altro risultato a Suzuka, ma un secondo ed un sesto posto, non possono certo far sorridere il team principal. “C’è rammarico, com’è normale che sia – esordisce ai microfoni di Sky Sport – Non abbiamo raccolto quanto seminato in ...

Sebastian Vettel F1 - GP Giappone 2019 : “Peccato per la partenza - ci è mancato un po’ di passo rispetto a Mercedes” : Sebastian Vettel chiude il Gran Premio del Giappone 2019 in seconda posizione al termine di una corsa abbastanza positiva nonostante una pessima partenza dalla pole position. Il tedesco della Ferrari ha perso la leadership della gara proprio allo scatto rischiando anche di essere penalizzato per una falsa partenza, riuscendo comunque a conservare perlomeno la seconda piazza alle spalle della Mercedes di Bottas. Nel finale Vettel si è dovuto ...

F1 - GP Giappone 2019 : le pagelle. Bottas risorge dalle proprie ceneri - Ferrari male al via. Albon salva la Red Bull : Un caotico GP del Giappone 2019 di F1 ha visto Valtteri Bottas conquistare la terza vittoria stagionale davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Una partenza diastrosa da parte dei due piloti Ferrari ha spalancato le porte a Mercedes che alla fine ha anche sfiorato la doppietta. Valtteri Bottas: 9. Meglio di così è difficile. Domina il venerdì, batte il compagno di squadra in qualifica, parte in modo perfetto. Il boscaiolo finlandese è ...

Valtteri Bottas F1 - GP Giappone 2019 : “Sapevo che avrei avuto delle chance e le ho sfruttate. Mi sono divertito molto” : Weekend quasi perfetto quello del GP del Giappone 2019 per il finlandese Valtteri Bottas. Dopo un venerdì da assoluto dominatore e una qualifica in cui è riuscito a mettersi alle spalle il compagno Lewis Hamilton, l’alfiere della Mercedes ha sfruttato al meglio le indecisioni dei due piloti della Ferrari al via per passare in testa e poi condurre in tutta autorevolezza la sua corsa fino al successo finale. Con il terzo posto del compagno ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Hamilton sempre leader a +64 su Bottas - Leclerc 3° : Il Gran Premio del Giappone 2019 è andato in archivio con la vittoria di Valtteri Bottas su Mercedes davanti al tedesco Sebastian Vettel (Ferrari) e al compagno di squadra britannico Lewis Hamilton. Hamilton è sempre leader del Mondiale di Formula 1 con 64 punti di vantaggio su Bottas e 115 sul monegasco Charles Leclerc, mentre Max Verstappen e Sebastian Vettel sono appaiati in quarta posizione a 126 punti dalla vetta. Buon passo avanti di Sainz ...