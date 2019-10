Evasione | alla convention di Forza Italia tutti contrari ad aumentare le pene

Manovra - Landini : “Allargare taglio cuneo fiscale - cifre non sufficienti. Serve vera lotta a Evasione fiscale - non solo annuncio” : “Noi il taglio del cuneo fiscale lo vogliamo, ma le cifre messe sul tavolo ancora non sono sufficienti, vanno aumentate. Numeri non ne diamo, ma vogliamo raggiungere risultati concreti”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo l’incontro a Palazzo Chigi, chiedendo che non riguardi “solo i lavoratori fino ai 26mila euro” e coinvolga anche i pensionati. Landini ha ricordato l’assemblea dei ...

Si cala dalla finestra con una corda e fugge in moto : la rocambolesca Evasione dal carcere dell’ex deputata : Si è fatta portare in uno studio dentistico. Da lì ha approfittato di un momento di distrazione delle guardie e si è calata dalla finestra del terzo piano con una corda (cadendo malamente a terra). Poi la fuga sulla moto. La protagonista dell’evasione è stata l’ex deputata colombiana Aida Merlano, finita in carcere, con una condanna a 15 anni, per compravendita di voti. Nel Paese la vicenda ha suscitato scalpore e (qualche) imbarazzo ...

Manovra - dal taglio degli sconti fiscali alla lotta all’Evasione : ecco i piani per le coperture : Ipotesi taglio selettivo degli sconti fiscali e clausola per blindare il piano anti evasione. Tensioni nella maggioranza. Renzi: Iva ridotta sui pannolini ma solo a costo zero

Manovra da 14 miliardi : la metà arriva dalla lotta all’Evasione. No aumento Iva : In precedenza il premier Conte aveva assicurato che sono stati trovati i 23 miliardi necessari a neutralizzare l’aumento dell’Iva

NADEF/ Gli scontri nel Governo nascosti dalla lotta all'Evasione fiscale : NADEF: oggi la Nota di aggiornamento del Def dovrebbe essere approvata dal Governo, dopo un weekend di trattativa nella maggioranza

Evasione - Conte annuncia un “patto con gli onesti”. Ecco le misure : dai premi per chi paga con carta alla riduzione delle commissioni : Basta “misure palliative“. Contro l’Evasione fiscale, “la maggiore iniquità in un sistema collettivo”, serve qualcosa “di più radicale“. Parola del premier Giuseppe Conte, che a margine all’Assemblea generale dell’Onu ha anticipato l’arrivo di “un provvedimento complessivo, risolutivo, mai pensato in passato”. Chiedendo a “tutti i cittadini onesti” la disponibilità a un ...

Fisco - Conte : "Chiedo un patto agli italiani contro l'Evasione - alla fine pagheremo tutti di meno" : Sul tema migranti il premier promette una svolta risolutiva e replica a Salvini: "Tesi non sostenibile quella di chi parla di fregatura"

Manovra - Conte ai sindacati : “Dobbiamo tenere conti in ordine. Priorità alla riduzione delle tasse sul lavoro e alla lotta all’Evasione” : Ci sono “vincoli ben precisi” e la volontà del governo è quella di “tenere i conti in ordine”. In questo Contesto “sarà fondamentale” la lotta all’evasione perché “tutti devono pagare le tasse e pagarne meno”, anche attraverso la riduzione delle tasse sul lavoro. Con altre due Priorità: il green new deal e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno. Nell’incontro con i ...

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia a Vittoria per Evasione : La Polizia ha arrestato a Vittoria,un uomo di 46 anni, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Passeggiava fuori di casa