Evade i domiciliari | picchia donna e ruba auto | arrestato straniero

Bolzano - 80enne Evade per 12 volte in 3 mesi dai domiciliari : giudice lo manda in carcere : A Bolzano un anziano di quasi ottanta anni, nel giro di appena tre mesi, è evaso ben dodici volte dagli arresti domiciliari. Usciva di casa oltre i periodi autorizzati per la spesa, il dottore e la farmacia ignorando le disposizioni del tribunale. Dopo la dodicesima evasione il tribunale di sorveglianza ha revocato i domiciliari.Continua a leggere

Messina : Evade dai domiciliari per compleanno amico - tradito da foto sui social : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) – Non ha solo partecipato ai festeggiamenti per il compleanno dell’amico, ha anche immortalato i momenti clou della festa con delle foto che poi ha pubblicato su un noto social network. Peccato però che l’uomo, un 46enne di Messina, fosse ai domiciliari e che il suo profilo sia stato controllato dai carabinieri che hanno così scoperto la sua evasione. La notte del 3 ottobre, il 46enne si è ...

Pavia : Evade domiciliari e torna dalla madre nonostante divieto - arrestato (2) : (AdnKronos) - Sempre in provincia di Pavia, a Vogheria, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un ladro di appartamenti. I militari erano stati chiamati da una signora che chiedeva aiuto perché aveva sentito dei rumori sospetti a pian terreno della propria casa. Veniva inviata una pattu

Pavia : Evade domiciliari e torna dalla madre nonostante divieto - arrestato : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Violava i domiciliari per andare fuori da un bar di Valle Lomellina, in provincia di Pavia, vicino casa della madre nonostante gli fosse stato imposto dalla Procura il divieto di avvicinamento. I carabinieri della stazione di Sartirana Lomellina lo hanno arrestato con l'

Esasperato dalla moglie - Evade dagli arresti domiciliari : "Meglio il carcere" : Arrestato per evasione, ha chiesto agli agenti di non scontare gli arresti presso la propria abitazione

"Meglio il carcere che a casa con mia moglie". 49enne Evade dai domiciliari a Roma : “Meglio il carcere che stare a casa con mia moglie. Faccio tutto: lavo, stiro e tutto quello che succede in casa è sempre colpa mia”. A.O., 49enne Romano, ha spiegato con queste parole agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo i motivi per i quali ha deciso di evadere dai domiciliari violando l’ordine disposto dall’autorità giudiziaria. Arrestato per evasione ma giudicato non punibile per ...

Taranto - litiga con la convivente ed Evade dai domiciliari : Emanuela Carucci Il fatto è accaduto a Crispiano e ora l'uomo, un 53enne, si trova in carcere Si sono aperte le porte della prigione per un uomo di 53 anni di Crispiano, un Comune della provincia di Taranto, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per evasione. I militari, su richiesta dei familiari dell'uomo, sono intervenuti presso la sua abitazione. Il 53enne, sebbene ...

Parma - straniero Evade dai domiciliari e aggredisce agenti : Federico Garau Fortemente alterato a causa dell'assunzione di un mix di droghe e alcol, lo straniero, pregiudicato per il reato di rapina e per questo ristretto ai domiciliari, è uscito comunque di casa ed ha molestato i passanti, prima di scagliarsi contro i poliziotti Completamente strafatto a causa di un mix di sostanze stupefacenti e alcolici, ha scatenato il caos nel centro di Parma e poi aggredito con violenza gli agenti ...

