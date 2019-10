Entro il 2022 il nuovo sistema operativo di Huawei raggiungerà iOS | la svolta per Harmony

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 13 ottobre 2019) Ci sono prospettive molto interessanti pernel mercato smartphone, in riferimento alche dovrebbe essere utilizzato a medio termine dal produttore asiatico. Dopo il punto della situazione portato alla vostra attenzione nello scorcio finale del mese di ottobre, infatti, è importante analizzare quali siano i progetti del brand nei prossimi anni, soprattutto alla luce dei problemi diplomatici con gli Stati Uniti. Con tutte le conseguenze del caso per quanto riguardaOS disimile ad iOS Il vero obiettivo di, nello specifico, è di portareOS ai livelli di iOS nel giro di tre anni. Questo almeno quello che emerge dalle recenti dichiarazioni di Ren Zhengfei, fondatore del brand cinese riportate da China Daily. Insomma, ilpotrebbe essere un anno molto caldo per quanto riguarda il mondo degli smartphone, anche se ...

