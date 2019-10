Emma Bonino | +Europa non esiste Dramma politico | quanti ne rimangono

Emma Bonino all'HuffPost : È ora di finirla con il sostegno alla Guardia costiera libica : “La Guardia costiera libica? Non scopriamo oggi che non esiste in quanto tale, ma esistono e operano una serie di milizie, trafficanti, malfattori e quant’altro. Ho chiesto non so più quante volte che s’interrompesse il rapporto dell’Italia con questa fantomatica Guardia costiera. Questo sarebbe davvero un importante, concreto atto di discontinuità col passato da parte del Governo in carica”. A sostenerlo con l’HuffPost è Emma Bonino, leader ...

La7 - Emma Bonino rimprovera la conduttrice : “Basta con Salvini. Per 15 mesi voi giornalisti siete corsi dietro a tutte le sue bufale” : “Fatemi la carità: quando vengo da voi, non mi costringete ancora a commentare Salvini. Non ne posso più. Per 15 mesi soprattutto voi giornalisti ci avete costretto a correre dietro a tutte le bufale di Salvini. E basta“. E’ il rimbrotto rivolto dalla senatrice di Più Europa, Emma Bonino, alla giornalista Myrta Merlino, nel corso della trasmissione “L’aria che tira”, su La7. Bonino, che mormora più volte ...

Emma Bonino all'opposizione del Conte-bis - +Europa si spacca : imprevisto clamoroso - guai per Pd e M5s : Più Europa si spacca sulla fiducia al Conte bis. Emma Bonino e il segretario del movimento, Benedetto Della Vedova, scelgono di andare all'opposizione del nascente governo giallorosso. Ma tre eletti in parlamento su quattro, ovvero il presidente nazionale del partito, nonché deputato Bruno Tabacci,

Emma Bonino - arriva il primo "vaffa" al nuovo governo : "Non compriamo a scatola chiusa nemmeno con i saldi" : "+Europa non ritiene di poter garantire il sostegno a un governo di cui non conosciamo niente, non compriamo a scatola chiusa, nemmeno durante i saldi. Così ci riserviamo di esprimere un giudizio definitivo quando saranno chiari gli obiettivi e la definizione del governo, a cominciare da Europa, fin

Crisi di governo - Emma Bonino si smarca : “Non dimentico le stupidaggini del M5s” : Emma Bonino si smarca dal dibattito sulla possibilità di un accordo con il Movimento 5 Stelle: "Io non mi imbarco, i grillini si sono spurgati dal verde leghista ma gli rimane il giallo, quello che li ha portati a solidarizzare con i gilet gialli in Francia. Io non dimentico il tonno, le sardine e chi diceva di voler superare il Parlamento".Continua a leggere

Un governo col M5s? Preferirei di no. Parla Emma Bonino : Roma. “Si sono spurgati dal verde leghista, ma rimane il loro colore giallo, il giallo di matrice antiParlamentare, il giallo che li ha portati a solidarizzare, in Francia, con i gilet. Purtroppo non sono nata ieri e non dimentico la natura del M5s e per questo non posso smettere di denunciarlo”. La

Consultazioni Quirinale - Emma Bonino : 'Serve un governo del fare e del disfare' : Pomeriggio di Consultazioni quest'oggi presso il Palazzo del Quirinale: dopo la convulsa giornata di ieri, il Capo dello Stato Sergio Mattarella sta ricevendo le delegazioni dei vari gruppi parlamentari per le Consultazioni. Dopo il colloquio con la presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger, il gruppo Misto si è espresso a favore di un nuovo governo duraturo, vista "l'emergenza democratica del paese". La posizione del gruppo ...