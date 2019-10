Emily | il baritono transgender Prima voce lirica fuori dal coro

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Luca Pavanel Cantante d'opera, 39 anni, De Salve si è esibita alla Biennale Musica di Venezia. In attesa di nuovi ingaggi «Tutto quanto fa spettacolo» deve aver pensato il pubblico dell'ultima Biennale Musica di Venezia quando si è trovato davanti una donna sul palco che cantava conmaschile. Esigenze di scena, qualcuno si sarà detto al festival. Poi la scopertadai camerini. La signora in questione era proprio una signora, ma col vocione, profondo, sicuramente maschile. Ladellaitaliana (e unica a quanto pare). Già, proprio così. Questa è la storia delDe Salve, 39 anni, professione cantante d'opera. Una vita portata avanti con forza, dignità e un grido di battaglia: «Nella vita ci si può occupare d'altro». Come a dire che «non è giusto che unadebba fare per forza atti di meretricio per vivere. ...

