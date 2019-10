Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) I populisti euroscettici di “Diritto e giustizia” (Pis) di Jaroslawsi apprestano a vincere lecon un 40-43% delle preferenze, ma laassoluta dei seggi vacilla. Dall’altra parte un’opposizione divisa, ma forte e con possibilità di contrastarlo soprattutto in Senato grazie a desistenze, con tre coalizioni che potrebbero superarlo raccogliendo un totale di 43-51% a seconda delle rilevazioni. Con l’apertura dei seggi alle 7 (ora locale e italiana), quasi 30 milioni di polacchi sono chiamati oggi al voto per lepolitiche in cui il partito sovranista è lanciatouna nuova. Alle precedenti(2015) il Pis aveva ottenuto il 37,6% dei voti e il controllo della Camera (Sejm, 235 seggi su 460) e del Senato (61 su 100) consentendo al premier Mateusz Morawiecki di imporre riforme che, secondo l’Unione europea, mettono a ...

MediasetTgcom24 : Elezioni in Polonia, aperti i seggi per le politiche: 30 milioni al voto #polonia - Noovyis : (Elezioni Polonia, i sovranisti di Kaczynski verso la vittoria ma senza maggioranza. Opposizione divisa) Playhitmu… - Cascavel47 : Elezioni Polonia, i sovranisti di Kaczynski verso la vittoria ma senza maggioranza. Opposizione divisa… -