Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019) Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Da Carlo De, attraverso la sua controllata Romed, arriva un’per l’acquisto del 29,99% di, il gruppole che include tra gli altri il settimanale ‘L’Espresso’, i quotidiani ‘La Repubblica’, ‘La Stampa’ e ‘Il Secolo XIX’. Un’, presentata a Cir spa venerdì 11 (ma resa nota oggi), al prezzo unitario di 0,25 euro ad azione che però è stata già respinta da Cir che in una nota diffusa nel pomeriggio di oggi la giudica “irricevibile”.“Con riferimento alla comunicazione diffusa in data odierna dall’Ing. Carlo De, relativa all’non sollecitata né concordata da egli presentata lo scorso venerdì, tramite Romed Spa, per l’acquisto di una partecipazione del 29,9% inSpa, -si legge nel comunicato- Cir ...

TV7Benevento : Editoria: da De Benedetti offerta per 29,99% di Gedi, Cir 'offerta irricevibile' /Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Editoria: da De Benedetti offerta per 29,99% di Gedi, Cir 'offerta irricevibile' /Adnkronos... - _luigicontu : Carlo De Benedetti ha presentato una offerta per l'acquisto del 30 per cento del gruppo #gedi. #editoria #news @Agenzia_Ansa -