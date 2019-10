Eddie Van Halen | la star del rock | “Ho il cancro alla lingua | colpa del plettro della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) LadelVanha uncontro cui sta lottando da ormai quasi vent’anni e, come riferisce il sito Tmz, lui stesso si è detto convinto che a causarglielo sia stato ilsua chitarra che aveva l’abitudine di tenere sempre in bocca. Oggi sessantaquattrenne, il fondatore dei Vanfa oggi la spola tra gli Stati Uniti, dove vive, e la Germania dove si sottopone alle cure necessarie per cercare di debellare le continue metastasi del tumore che continuano a tornargli. A causargli il tumore, sostiene Van, è stato ildi metallochitarra che era solito tenere in bocca il colpevolemalattia. Non solo, “vivo praticamente in studio di registrazione, luogo pieno di energia elettromagnetica – ha detto ancora il cantante come riferisce Tmz – in più, fumavo e facevo uso di droghe. Ma i miei ...

