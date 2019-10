È morto Manuel Frattini | l' ultima apparizione tv a Da noiA ruota libera VIDEO

Fonte : blogo

(Di domenica 13 ottobre 2019) La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: è scomparso il danzatore e attore teatrale, aveva 54 anni. La morte è stata causata da un improvviso malore che ha portato ad un arresto cardiaco. L'artista si trovava a Milano per una serata di beneficenza, nonostante i soccorsi immediati, i tentativi sono risultati vani.Fin dall'età giovane il teatro è stata la sua seconda casa, la danza la dimensione perfetta. Un grande talento formato prima in tv partecipando come ballerino e coreografo di varietà televisivi come Fantastico, La Sai l'e Pronto è la Rai, mentre dai primi anni '90 i grandi palchi teatrali hanno richiamato la sua attenzione, i suoi sogni.È, l'tv a Da noi...A) pubblicato su TVBlog.it 13 ottobre 2019 17:04.

