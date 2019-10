È morto John Giorno | il poeta sperimentale amante di Andy Warhol aveva 82 anni

È morto Ginger Baker dei Cream - il cordoglio dei colleghi da Ringo Starr a John Densmore : Ginger Baker dei Cream è morto ieri, 6 ottobre, dopo un ricovero improvviso dovuto al presentarsi di gravi condizioni di salute. Aveva 80 anni. L'annuncio è stato dato dallo stesso staff del batterista con un post pubblicato alle 12:03 sui canali social: Siamo molto tristi nell'annunciare che Ginger si è spento serenamente stamattina. Grazie a tutti coloro che hanno speso parole d'affetto nelle scorse settimane. Con Ginger Baker scompare il ...

È morto Daniel Johnston - artista mostruosamente bravo - poetico - di quella poesia folle di chi è appunto poeta e folle al tempo stesso : Chi se ne frega della retorica. Oggi avrei voluto scrivere uno dei miei pezzi lunghissimi e massimalisti, in cui partivo parlando di un qualche mio ricordo adolescenziale, non perché io sia un egoriferito come immagino un lettore distratto sia portato a pensare, ma perché sto provando a spostare la mia poetica da un'altra parte, dove si parla di età, di invecchiamento, di generazioni a confronto. Ecco, oggi avrei voluto scrivere uno dei miei ...

John Wesley - morto il dottor Hoover di Willy il Principe di Bel Air : È morto dopo aver combattuto per tanto tempo contro un mieloma multiplo John Wesley, attore molto noto negli Stati Uniti. Aveva 72 anni. È stata la famiglia a dare la notizia a Variety. Wesley aveva partecipato a oltre 100 film e serie tv tra le quali Willy il Principe di Bel Air, nella quale interpretava il dottor Hoover. “John Wesley era un dono per il mondo, per la sua gentilezza, la sua grazia, immortalate nei suoi lavori a teatro, in ...

Steven Tyler ricorda le serate insieme a John Belushi : 'Sono quasi morto per 3 o 4 volte' : Ci sono rockstar il cui nome viene sempre legato al consumo di sostanze stupefacenti: e Steven Tyler, cantante e frontman degli Aerosmith, è senza dubbio una di queste. In una recente intervista il cantante ha parlato di alcuni fatti curiosi avvenuti molti anni fa, in particolar modo delle serate a base di droga passate insieme al celebre attore John Belushi. Steven Tyler e John Belushi Steven Tyler, inutile negarlo, ha sempre avuto un passato ...